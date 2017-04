Một gian trưng bày xe của hãng Hyundai, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hyundai, hãng sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc đã công bố lợi nhuận trong quý đầu năm 2017 giảm tới 21%, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc liên quan đến việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ().Trong một thông báo ngày 26/4, Hyundai cho biết lợi nhuận ròng trong quý đầu năm 2017 chỉ đạt 1,3 triệu USD, đánh dấu quý 13 liên tiếp suy giảm lợi nhuận.Hãng này cho rằng doanh thu tăng tại các thị trường mới nổi như Nga và Brazil nhưng lại giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, doanh thu tại thị trường Trung Quốc đã giảm 44% trong tháng trước, bị cho là do ảnh hưởng từ các biện pháp "trả đũa về kinh tế" của Bắc Kinh trước việc Hàn Quốc triển khai THAAD.Trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định việc triển khai THAAD là nhằm đáp trả mối đe dọa từ việc Triều Tiên phóng tên lửa, Trung Quốc lại phản đối khi cho rằng điều này không giúp ích trong việc răn đe Bình Nhưỡng mà chỉ phá vỡ sự cân bằng an ninh trong khu vực.Cũng theo thông báo, doanh số bán hàng toàn cầu trong quý I/2017 của Hyundai giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016 với 1,1 triệu xe được bán ra. Hãng này dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời điểm tăng trưởng toàn cầu giảm và sự bùng nổ của chủ nghĩa bảo hộ thương mại./.