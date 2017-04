Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietjet cung cấp)

Hãng hàng không Vietjet Air sẽ đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức 50% bằng tiền và cổ phiếu trong năm 2017 này.Đây là thông tin quan trọng của hãng hàng không này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày hôm nay (20/4).Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 của Vietjet Air đã đạt những con số ấn tượng khi thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực.Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38,6% và 113,2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586 đồng.Trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu máy bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50,9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa.Năm 2017, Vietjet cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông Vietjet cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5 tới đây. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông.Hãng cũng đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng (tính ra mỗi ngày hãng này "bỏ túi" hơn 9,3 tỷ đồng), chia cổ tức năm 2017 50% bằng tiền và cổ phiếu./.