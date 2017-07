Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 19/7, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ra thông báo đến các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn thị xã về việc tăng cường bảo vệ, cảnh giác mất trộm tài sản.Theo Công an thị xã Đồng Xoài, từ đầu tháng 7/2017 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra các vụ mất trộm tại một số cơ quan nhà nước.Trước đó, vào sáng 4/7, thủ quỹ của Sở Y tế tỉnh Bình Phước đến trụ sở làm việc đã phát hiện chiếc két sắt đặt tại văn phòng cơ quan bị đục phá. Kiểm tra bên trong két sắt, toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng đã bị mất.Cũng theo trình báo của lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, vào sáng 4/7, người quản lý quỹ của nhà trường đến cơ quan làm việc đã phát hiện két sắt bị phá. Toàn bộ số tiền 310 triệu đồng đã bị mất.Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cũng bị trộm đột nhập trong đêm 3/7, đục phá két sắt nhưng chưa thành công.Trước hàng loạt vụ mất trộm do bị đục két sắt xảy ra liên tiếp tại các cơ quan nhà nước, Công an thị xã Đồng Xoài khuyến cáo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần cảnh giác trước tình trạng một số đối tượng trộm cắp hoạt động về đêm; đồng thời lưu ý các cơ quan nên gửi tiền qua hệ thống ngân hàng hoặc nơi an toàn nhất để đề phòng mất trộm.Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra các vụ việc nói trên./.