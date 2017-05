Thủ tướng Hwang Kyo-ahn cũng đã đệ đơn từ chức, song Tổng thống Moon Jae-in không chấp nhận. (Nguồn: Yonhap)

Các nhà lãnh đạo đảng Nhân dân theo đường lối trung tả ngày 10/5 đồng loạt tuyên bố từ chức sau thất bại của đại diện đảng này, ông Ahn Cheol-soo, trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.Nghị sỹ Park Jie-won lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập cho biết các tuyên bố từ chức được đưa ra trong buổi giải tán văn phòng vận động tranh cử cho đại diện đảng này.Ứng cử viên Ahn Cheol-soo nổi lên như một đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, tuy nhiên kết quả cuối cùng ông chỉ về thứ 3 với 21,41% số phiếu ủng hộ.Ông Park cho rằng: "Tôi có trách nhiệm về kết quả này và xin từ chức," đồng thời ông cũng đã đề nghị các lãnh đạo khác trong đảng từ chức và gia nhập vào một đảng khác.Ông Park cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Moon Jae-in và cảm ơn người dân Hàn Quốc đã lựa chọn một chính phủ mới sau 10 năm đặt dưới sự lãnh đạo của đảng bảo thủ.Trong khi đó, phát ngôn viên Tổng thống Kim Kyoung-soo mới đây cho biết Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và một số quan chức cấp cao trong chính phủ tiền nhiệm cũng đã đệ đơn từ chức, song Tổng thống Moon Jae-in không chấp nhận và cho rằng cần xem xét một loạt các vấn đề liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, trong bối cảnh có thể cần quyết định của Nội các trong các vấn đề quan trọng của chính phủ mới.Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay sau đắc cử đã cam kết thiết lập quan hệ hợp tác với các đảng đối lập. Lời cam kết trên được đưa ra trong các cuộc gặp riêng rẽ của ông với lãnh đạo các chính đảng sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với nhiều chia rẽ chính trị sâu sắc.Tại cuộc gặp với lãnh đạo đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính, ông Moon cho biết sẽ bỏ lại đằng sau những bất đồng trong khi vận động tranh cử và bày tỏ hy vọng đảng bảo thủ này sẽ giúp chính quyền của ông giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ liên Triều, an ninh quốc gia và mối quan hệ đồng minh với Mỹ.Trong cuộc gặp với lãnh đạo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả, ông Moon cũng đã kêu gọi đảng này có sự hợp tác đặc biệt với đảng Dân chủ theo đường lối tự do của ông.Ngoài ra, vị tân Tổng thống Hàn Quốc cũng gặp lãnh đạo của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ và đảng Công lý theo đường lối cấp tiến.Đảng Dân chủ của ông Moon hiện đang nắm 120 ghế, chưa đủ đa số trong tổng số 299 ghế tại Quốc hội./.