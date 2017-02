Biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với người Hồi giáo tại Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/2, hàng nghìn người dân Canada tại nhiều thành phố đã đổ xuống đường biểu tình phản đối tư tưởng bài Hồi giáo và sắc lệnh hành pháp gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Ottawa, các thành phố Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton và một số vùng duyên hải.Tại Toronto, hàng nghìn người đã tập trung trước cửa Lãnh sự quán Mỹ để lên án sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo. Những người biểu tình đánh trống, hô các khẩu hiệu và giơ nhiều biểu ngữ phản đối các chính sách của Tổng thống Trump.Ban tổ chức cho biết mục đích tiến hành biểu tình là nhằm kêu gọi bãi bỏ Hiệp định quốc gia an toàn thứ ba. Hiệp định này được Mỹ và Canada ký năm 2004, theo đó bắt buộc những người tị nạn phải xin quy chế tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên mà họ đặt chân tới.Ngoài ra, những người biểu tình cũng kêu gọi bãi bỏ một đạo luật khác được cho là nhằm vào người Hồi giáo, chấm dứt việc bắt giữ hay bỏ tù người nhập cư mà không qua xét xử.Các cuộc biểu tình nổ ra chưa đầy một tuần sau vụ xả súng nhằm vào một đền thờ Hồi giáo ở Thành cổ Quebec, thuộc tỉnh cùng tên của Canada, làm sáu người thiệt mạng và 19 người bị thương.Cuộc biểu tình của người dân Canada diễn ra đồng thời với các cuộc tuần hành của hàng nghìn người dân Mỹ tại Washington, New York. Khoảng 2.000 người đã tham gia tuần hành phản đối tại khu nghỉ dưỡng "Nhà Trắng mùa Đông" ở Florida, nơi ông Trump và phu nhân đến tham dự một sự kiện. Làn sóng phản đối cũng lan đến Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Tây Ban Nha./.