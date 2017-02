(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trong hai ngày 14 và 15/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu I gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Kạn đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 với tinh thần khẩn trương, trang trọng, tiết kiệm và đúng nghi thức.Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, từ nhiều tháng qua, Bộ Tư lệnh Quân khu I đã hướng dẫn các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt các bước từ đăng ký thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đến xét duyệt, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, đúng theo luật định.Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp cụ thể.Trước giờ diễn ra lễ giao nhận quân, các địa phương đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 100% số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm 2017 đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm công dân, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.Qua thống kê bước đầu, trong đợt giao nhận quân năm nay, số tân binh thuộc địa bàn Quân khu I có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 62%; có trình độ văn hóa phổ thông trung học đạt 59%; tân binh dân tộc thiểu số chiếm 39%.Đặc biệt, trong số tân binh của Quân khu I năm nay có tới 15% thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ...Trong hai ngày 14 và 15/2, 87 huyện, thành, thị của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên​-Huế tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017.Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay tại các địa phương trên địa bàn Quân khu có nhiều tiến bộ.Tỷ lệ công dân đến trạm y tế sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe đạt 99%; số thanh niên có sức khỏe loại I chiếm 23,7%; thanh niên sức khỏe loại 2 chiếm 53,5%. Tuổi đời của thanh niên nhập ngũ từ 18-24 tuổi, chiếm 82,9%.Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó,” đảm bảo đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, từng bước đưa công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đi vào nền nếp, Bộ Tư lệnh Quân khu IV chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tham mưu tốt trong việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự.Nhờ làm tốt việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tại các địa phương, thanh niên hăng hái tham gia các bước tuyển chọn, chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước.Tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cao hơn; có 32 thanh niên nhập ngũ đợt này là đảng viên. Đặc biệt, nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.Theo Bộ Tư lệnh Quân khu IV, năm 2017, Quân khu IV có 10 trường hợp là nữ được gửi ra Bộ Tư lệnh Thông tin huấn luyện.Công tác tuyển quân cũng thuận lợi hơn so với các năm trước do năm nay chỉ tuyển quân 1 đợt, công tác chuẩn bị được tiến hành từ đầu năm 2016; các địa phương, các cấp, ngành đã phát huy kinh nghiệm trong những năm trước, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nội dung, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng tiến độ.../.