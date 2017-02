Tập đoàn sản xuất ôtô PSA của Pháp ngày 9/2 cho biết cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ để các công tố viên nước này tiến hành điều tra về nghi án gian lận khí thải liên quan các dòng xe trang bị động cơ diesel của hãng.Đây được xem là một đòn nặng giáng vào uy tín của hãng sản xuất ôtô có trụ sở đặt tại Paris, với những thương hiệu nổi tiếng như Peugeot, Citroen và DS, sau bê bối tương tự của hãng sản xuất ôtô Đức Volkswagen.Phát biểu với báo chí tại trụ sở chính, giám đốc phụ trách kỹ thuật của PSA, ông Gilles Le Borgne cho biết hãng này "rất bất ngờ, thậm chí bị sốc vì quyết định trên," đồng thời phủ nhận những cáo buộc về việc sử dụng các phầm mềm bị cấm để gian lận mức khí thải cho động cơ diesel.PSA là hãng sản xuất ôtô thứ tư có khả năng bị cơ quan chống gian lận về tiêu dùng của Pháp đưa ra truy tố, sau các hãng Volkswagen, Renault và Fiat Chrysler.Sau vụ gian lận của hãng Volkswagen bị phanh phui tại Mỹ năm 2015, một loạt các nước châu Âu đã thực hiện những cuộc điều tra riêng đối với các nghi án gian lận tương tự. Kết quả điều tra cho thấy mức phát thải trên đường của nitrogen oxide (NOx) - hỗn hợp khí bao gồm nitrous oxide (N2O) và nitrogen dioxide (NO2) - cao gấp 10 lần mức cho phép đối với một số dòng xe của các hãng GM, Renault và Fiat, cùng tình trạng sử dụng tràn lan các thiết bị và phần mềm cho phép giảm mức khí thải trong các điều kiện nhất định.Các hãng ôtô này bị cáo buộc đã lợi dụng một kẽ hở pháp lý của Liên minh châu Âu cho phép sử dụng các phần mềm này vì lý do an toàn hoặc để bảo vệ động cơ xe.Một chương trình kiểm tra do Chính phủ Pháp hỗ trợ thực hiện năm 2016 cho thấy 5 xe mẫu do PSA chế tạo thuộc thế hệ động cơ diesel tiêu chuẩn Euro 5 cuối cùng có lượng khí thải NOx cao hơn nhiều trong điều kiện chạy trên đường cao tốc khi nhiệt độ động cơ tăng lên.Hiện hãng PSA đã chuyển sang sử dụng các động cơ diesel theo tiêu chuẩn Euro 6 với mức khí thải được cho là thân hiện hơn với môi trường so với các đối thủ cạnh tranh, nhờ áp dụng công nghệ giảm thiểu bằng xúc tác Chọn lọc - SCR./.