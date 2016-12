Giọng ca sở hữu 15 giải Grammy gửi lời nhắn tới thế giới: "Tôi không muốn che phủ bất cứ thứ gì lên gương mặt, lên suy nghĩ, lên tâm hồn, lên mơ ước, lên những va vấp, những trưởng thành về mặt cảm xúc của mình... Không gì hết!".Ngày 19/9, The Voice Mỹ mùa 12 chính thức lên sóng, cả thế giới "ngã ngửa” với khuôn mặt của tân giám khảo Alicia Keys.Trong khi Miley Cyrus nhí nhảnh, Adam Levine và Blake Shelton vẫn bảnh trai và lịch lãm, thì Alicia Keys lại xuất hiện tại trường quay của đài NBC với khuôn mặt mộc, không trang điểm.Điều đáng nói là người hâm mộ cũng như truyền thông đã không quay lưng với quyết định "tự làm xấu mình" của nữ ca sỹ.Cô vẫn xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí uy tín, và hàng nghìn fan trên các mạng xã hội Facebook và Twitter đã gửi cho Keys những bức thư đầy cảm xúc ủng hộ chiến dịch #nomakeup của cô.Trong một lá thư gửi cho tuần báo Lenny Letter, Alicia Keys thú nhận: "Tôi từng viết ra một bản danh sách những điều mình căm ghét. Một trong số đó là việc phụ nữ bị kiểm soát bởi những quan niệm về sự gợi cảm, hay hoàn hảo. Từ tấm bé, tôi đã được dạy phải giấu đi mái tóc xù của mình, và hiểu xinh đẹp đồng nghĩa với son môi, chải lông mi. Tôi đã biến thành con tắc kè hoa để làm hài lòng thế giới."Quyết định nói không với trang điểm bắt đầu từ một buổi chụp hình cho ca khúc "In common."Bước vào studio sau buổi tập gym, khuôn mặt Keys lúc đó hoàn toàn để mộc. Nhiếp ảnh gia Paola đã đề nghị được chụp cô ngay khoảnh khắc đó.Alicia Keys đã sốc với những gì cô nhìn thấy. Chỉ một thời gian sau, giọng ca sở hữu 15 giải Grammy đã gửi lời nhắn tới thế giới: "Tôi không muốn che phủ bất cứ thứ gì lên gương mặt, lên suy nghĩ, lên tâm hồn, lên mơ ước, lên những va vấp, những trưởng thành về mặt cảm xúc của mình... Không gì hết!"Từ bỏ gương mặt được trang điểm xinh đẹp, song như cách tờ Time bình luận, “Keys lại tìm thấy tiếng nói mới trong âm nhạc.”Album phòng thu thứ 6 mang tên “Here” của cô đã được phát hành vào đầu tháng 11 năm nay.“Đĩa nhạc được tạo ra với tốc độ chóng mặt, nhanh nhất trong những sản phẩm của tôi từ trước tới nay. Giống như mưa rơi hàng đêm, như những cơn bão cảm xúc, giai điệu cứ thế đổ xuống. Điều này thực sự điên rồ. Như thể mọi thứ đã có sẵn trong đầu và tôi chỉ việc viết chúng ra. 30 bài hát được ghi âm chỉ trong 10 ngày!,” Alicia Keys chia sẻ.Sau bản hit "Girl on Fire" cách đây bốn năm, "Here" giống như một hành trình mới của Keys khi làm mẹ."Blended family" là thông điệp về cuộc chiến sắc tộc "Gospel," về giải phóng nữ quyền "Girl can't be herserlf," hay lời tuyên chiến với những vấn đề xã hội "Holy war."Với chất liệu soul, hip hop và một chút reggae, "Here" của Alicia Keys một lần nữa đưa neo-soul lên một đỉnh cao mới.Khác với những gì người ta biết về một Alicia Keys nồng nàn hay bốc lửa, cô trong "Girl on Fire" đầy gai góc và thách thức.Gây ấn tượng là ca khúc “Illusions of bliss” - như một bài thơ đầy hình tượng, một cơn cằn quại của người nghệ sỹ trên hành trình sáng tạo.“Tôi nằm đó bên Geny, nhưng ngoài kia thế giới đang hỗn loạn. Những người da màu bị bắn chết, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị ngược đãi. Tôi nhận ra tất cả nỗi đau này đang thấm vào mình, và tôi, đang ở đây hạnh phúc bên thiên thần nhỏ. Cuộc đấu tranh giữa đau đớn và hạnh phúc ấy khiến tôi choáng váng!"Có lẽ chính cú sốc đó đã khiến Keys vứt bỏ phấn son, khiến âm nhạc của “Here” thô mộc đến bất ngờ.Sự thô mộc đó không chỉ nằm trong giai điệu mà cả ca từ. Không khó để thấy ngôn ngữ đường phố được Keys sử dụng quyết liệt trong nhiều ca khúc của album.Tờ Time bình luận: "Không có ai hát về New York nhiều như Keys, nhưng chưa bao giờ thành phố mà cô yêu quý bị bóc trần, mọi góc khuất bẩn thỉu, xấu xa, tối tăm bị phơi bày mạnh mẽ đến vậy."Alicia Keys thì cho rằng mình chỉ đang làm một việc mà mọi nghệ sỹ đều hướng tới, đó là “sáng tạo thứ nghệ thuật chân thực nhất.”Dễ dàng nhìn thấy hành trình của Alicia Keys khá tương đồng với những tên tuổi trước đó như Erykah Badu hay Lauryn Hill.Từ những ca khúc nhẹ nhàng, họ dần chuyển hướng sang những chủ đề và màu sắc âm nhạc gai góc, thẳng thắn tiếp cận những vấn đề nhức nhối của xã hội.Họ là những nữ nghệ sỹ không ngừng tìm tòi, làm mới phong cách âm nhạc của mình.Tỏa sáng trong một nền công nghiệp giải trí đầy khắc nghiệt, sau gần hai thập niên cùng nhiều giải thưởng, người ta có thể quên đi xuất phát điểm của cô bé da màu ở khu phố lao động Manhattan (New York) năm nào, nhưng hơn ai hết Keys hiểu rằng chỉ có tài năng là chưa đủ.Những đỉnh cao nghệ thuật phải được chinh phục bằng những xúc cảm trong cuộc sống.Với "Here," Alicia Keys đã tìm thấy tiếng nói mới, tinh thần mới cho nghệ thuật của mình, và cô đã hát vang: "Tôi là kẻ mê đắm 35 tuổi."/.