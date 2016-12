Người dân Syria rời khỏi khu vực Sukkari để đến khu vực an toàn hơn do quân nổi dậy chiếm giữ ở Đông Nam thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, nhà ngoại giao của một trong các nước Phương Tây là ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/12 cho hay cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Anh và Pháp đệ trình lên hội đồng này đề nghị trừng phạt Syria có thể diễn ra vào cuối tuần này.Nhà ngoại giao trên nói: "Dự thảo (nghị quyết) của Anh-Pháp đã được gửi đến phái đoàn của các nước ủy viên trong Hội đồng Bảo an... Có khả năng cuộc bỏ phiếu về bản dự thảo sẽ diễn ra trong tuần này, nhưng cũng có thể trong năm tới."Bản dự thảo nghị quyết đề nghị cấm cung cấp bất cứ loại máy bay trực thăng nào cho chính phủ hay quân đội Syria. Văn bản này được đưa ra căn cứ vào kết quả điều tra chung giữa Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), trong đó cáo buộc Chính phủ Syria đã ít nhất ba lần tấn công bằng khí clo và sử dụng máy bay trực thăng quân sự để thả các thùng chứa chất độc hại này.Trước đó, hôm 28/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng dự thảo nghị quyết của Anh và Pháp về Syria là không thể chấp nhận được và nhằm mục đích gây sức ép chính trị đối với chính quyền Damascus./.