Các tay súng của Al-Shabaab. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết về ngăn chặn các nhóm khủng bố tiếp cận nguồn vũ khí, đặc biệt là vũ khí nhỏ và nhẹ, không để khủng bố tích trữ và sử dụng trái phép, tạo ra mối đe dọa với hòa bình và an ninh thế giới, khiến nhiều người thiệt mạng.Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết nghị quyết cũng lên án mạnh mẽ việc trao đổi vũ khí, trang bị quân sự, các hệ thống máy bay không người lái (UAS) và các bộ phận cấu thành thiết bị nổ tự tạo (IED) giữa các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Qaeda, các nhánh của al-Qaeda với các nhóm liên kết, với các băng nhóm tội phạm, buôn bán vũ khí trái phép.Nghị quyết hối thúc các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ngăn chặn, đập tan các mạng lưới mua bán vũ khí, thiết bị, hệ thống đi kèm giữa các thực thể và các nhóm nêu trên.Đặc biệt, các nước cần thực hiện những hành động pháp lý phù hợp để trừng phạt những kẻ tham gia cung cấp vũ khí cho khủng bố, bảo đảm an toàn và quản lý tốt các kho vũ khí nhỏ và nhẹ.Nghị quyết kêu gọi các nước cần tăng cường khả năng pháp lý, thực thi pháp luật, kiểm soát biên giới, phát triển tiềm lực điều tra các mạng lưới buôn bán vũ khí, diệt trừ mối liên kết giữa khủng bố với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.Hội đồng Bảo an kêu gọi các quốc gia thành viên tham gia vào các thiết chế khu vực, quốc tế, nhằm loại trừ nguồn cung vũ khí cho quân khủng bố, thực thi đầy đủ nghĩa vụ liên quan theo các quy định mà họ là bên tham gia ký kết./.