Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh làm 2 người chết và nhiều người bị thương.Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 19 giờ 40 phút, ngày 22/7, tại trước nhà số 5/75, đường Hà Huy Giáp, gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.Xe ôtô con biển kiểm soát 61A-388.07 do Trần Văn Trung Chánh (sinh năm 1969, trú tại số 204, tổ 3, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển đã lấn sang phần đường ngược lại và va chạm trực diện với 3 xe môtô đi cùng chiều, sau đó xe ôtô con biển kiểm soát 61A-388.07 tiếp tục đi ngược chiều về trước và lần lượt va chạm tiếp vào các xe đang lưu thông hướng ngược lại và nhiều phương tiện đang đỗ chờ đèn đỏ.Vụ tai nạn đã làm 2 người chết và nhiều người bị người. Nguyên nhân ban đầu cho thấy lái xe Trần Văn Trung Chánh điều khiển xe ôtô con Biển kiểm soát 61A-388.07 đã lưu thông không đúng phần đường quy định, không kiểm soát tốc độ và tay lái gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo ngành y tế thành phố tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiểu thiệt hại về người.Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra hồ sơ lái xe của lái xe gây tai nạn, rà soát quá trình học và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho ông Trần Văn Trung Chánh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm; tăng cường quản lý và kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp bằng lái trên địa bàn.Đặc biệt, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ lái xe của lái xe gây tai nạn, rà soát quá trình học và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho ông Trần Văn Trung Chánh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm./.