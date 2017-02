Chị Trần Kim Phụng trình báo vụ việc với Công an huyện Kiên Lương. ngày 11/2. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Những ngày gần đây, tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xôn xao thông tin một bà mẹ trẻ làm rơi chết con, lén chôn ở chùa rồi bỏ trốn.Theo đó, ngày 11/2, chị Trần Kim Phụng, 22 tuổi là người mẹ trẻ trong nghi án trên đã đến Công an huyện Kiên Lương trình báo vụ việc.Đại úy Võ Ngọc Diền, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Kiên Lương cho biết chị Phụng khai nhận, chiều 8/2, chị bế con là bé Đinh Lam Thiên, 5 tháng tuổi đi nhậu với một người bạn.Nhậu xong, chị Phụng được anh Đặng Hoàng Vũ, 27 tuổi, trú tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (là chồng cũ của chị) chở về.Đến đoạn đường thuộc khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, không may xảy ra tai nạn làm bé Thiên rơi xuống đường chấn thương trên đầu.Sau khi xảy ra tai nạn, Vũ và chị Phụng đưa bé Thiên vào quán Vườn Tràm gần đó để nằm nghỉ.Khoảng 30 phút sau, chị phát hiện bé Thiên tím tái nên đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu thì bé tử vong.Lo sợ nhà bên chồng và chồng hiện nay của mình là anh Đinh Văn Sĩ (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) biết được sự việc nên chị Phụng không đưa cháu Thiên về nhà mà tìm đến chùa An Bình Tự, thuộc thị trấn Kiên Lương xin đất chôn con mình.Sau đó, chị Phụng đón xe lên Sài Gòn để trốn, trên đường đi chị Phụng điện thoại cho người chị chồng của mình biết địa điểm chôn cất bé Thiên.Phát hiện có dấu hiệu bất thường, đáng nghi ngờ, nhân viên bệnh viện cùng một số người dân đã trình báo với công an địa phương.Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật hố chôn cháu bé và khám nghiệm tử thi thì xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.Hiện Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.