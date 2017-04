Phần tử thánh chiến. (Nguồn: AP)

Hàng nghìn phần tử thánh chiến người Trung Quốc đã đến Syria kể từ khi cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này bùng phát hồi tháng 3/2011. Giới chuyên gia an ninh lo ngại những phần tử này sẽ là mối hiểm họa khi trở về quê hương.Theo hãng tin Mỹ AP, nhiều phần tử thánh chiến Trung Quốc đã gia nhập nhóm Mặt trận al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.Một số khác lại thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi một số ít gia nhập các phe cánh như nhóm bảo thủ cực đoan Ahrar al-Sham.Tuy nhiên, đa số các phần tử thánh chiến Trung Quốc tham gia đảng Hồi giáo người Thổ (TIP) ở Syria, hay còn gọi là Phong trào Đông Thổ, đảng có đa số người Hồi giáo Trung Quốc, đặc biệt là những người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ đến từ Tân Cương.Giống như nhiều nhóm thánh chiến khác tại Syria, mục tiêu của lực lượng này là lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad và thiết lập một nhà nước Hồi giáo.Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết có khoảng 5.000 tay súng Trung Quốc ở Syria. Phần lớn trong số này cùng với các tay súng TIP ở Bắc Syria và gia đình họ tập hợp thành cộng đồng khoảng 20.000 người.Trong khi đó, chuyên gia chống khủng bố Trung Quốc Li Wei cho rằng con số mà ông Rahman đưa ra là quá cao. Ông Li ước tính chỉ có khoảng 300 tay súng Trung Quốc cùng với khoảng 700 thành viên gia đình họ ở Syria.Chuyên gia này khẳng định việc nhà chức trách siết chặt kiểm soát dòng người qua lại dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến các tay súng khó xâm nhập vào Syria hơn.Theo truyền thông địa phương, trong 2 năm qua, hàng chục tay súng TIP đã gây ra các vụ tấn công liều chết nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria và các đồng minh, đa số xảy ra ở miền Bắc quốc gia Trung Đông này.Hoạt động gia tăng của những phần tử này tại Syria đã khiến các cơ quan tình báo của Syria và Trung Quốc phải tăng cường hợp tác do lo ngại những phần tử thánh chiến này sẽ trở về quê hương và gây rối.Theo một nguồn tin giấu tên, từ năm ngoái, các quan chức Trung Quốc và Syria đã bắt đầu những cuộc họp cấp cao hàng tháng nhằm chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động của phiến quân ở Syria./.