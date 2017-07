Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Toàn Thắng vừa có văn bản gửi đến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị để bên nhận thế chấp được quyền giữ bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp theo thỏa thuận.Theo nội dung văn bản của Hiệp hội Ngân hàng, những ngày gần đây, Hiệp hội này nhận được rất nhiều phản ánh của các tổ chức tín dụng hội viên về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện yêu cầu tại Công văn số 2916/C67-P9 ngày 31/5/2017 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp.Với chỉ đạo trên, các tổ chức tín dụng rất hoang mang, lo lắng, nhất là những ngân hàng thương mại có dịch vụ cho vay tiêu dùng mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn (có những ngân hàng tỷ trọng dư nợ lĩnh vực này khoảng 30%, trong đó tỷ lệ khoản vay được đảm bảo chính bằng xe ôtô hình thành từ vốn vay chiếm khoảng 90% với giá trị mỗi khoản vay lên tới 80-90% giá trị xe).Nhiều ngân hàng đã có khách hàng yêu cầu được nhận lại bản chính giấy đăng ký xe đang thế chấp tại ngân hàng do bị xử phạt khi sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp."Trong khi đó, xe ôtô là một tài sản đặc thù, các tổ chức tín dụng nói chung đều không thể quản lý cầm giữ xe ôtô mà chỉ có thể kiểm soát được rủi ro thông qua giữ bản chính giấy đăng ký xe. Nếu để bên thế chấp vừa giữ ôtô vừa giữ bản chính giấy đăng ký xe thì khách hàng vay vốn có thể tự động chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm đồ," văn bản nêu rõ.Cũng theo Hiệp hội Ngân hàng, trong những trường như thế này, tổ chức tín dụng không thể kiểm soát, quản lý được khoản vay, không thể xử lý, thanh lý khoản vay khi khách hàng không trả được nợ, có nguy cơ sẽ làm tăng nợ xấu của tổ chức tín dụng. Từ đó, các tổ chức tín dụng sẽ e ngại cho vay, hạn chế sự tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân đối với lĩnh vực này.Hiệp hội Ngân hàng đưa ra dẫn chứng, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, bên thế chấp có quyền giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp nếu các bên có thỏa thuận. Việc quy định bên thế chấp giữ bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông trong khi bên thế chấp vẫn giữ tài sản thế chấp như quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP) là không còn phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và dẫn đến những khó khăn, vướng mắc nêu trên của bên nhận thế chấp.Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các giấy tờ người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo gồm Đăng ký xe nhưng không quy định phải là bản chính.Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì quy định: Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ không quy định xử phạt đối với trường hợp sử dụng giấy đăng ký xe là bản sao từ bản chính do đơn vị có thẩm quyền cấp khi tham gia giao thông.Trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP và để giải quyết kịp thời kiến nghị của các tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi của đơn vị nhận thế chấp, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động cho vay và đi vay thuận lợi, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kính đề nghị: Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông chấp nhận và không xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp khi cho vay.Bộ Tư pháp nhanh chóng hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định 11/2012/NĐ-CP phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015, trong đó quy định bên nhận thế chấp được quyền giữ bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp theo thỏa thuận.Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông cho phép người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp phương tiện giao thông khi tham gia giao thông./.