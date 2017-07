Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath đang nói chuyện với các giảng viên và sinh viên. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Quang cảnh buổi nói chuyện. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Một tiết mục văn nghệ của các sinh viên tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 24/7, tại Hội trường Đại học Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Bộ Giáo dục-Thể thao Lào đã tổ chức buổi nói chuyện về quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào cho các trường bên cạnh Bộ Giáo dục-Thể thao Lào và các sinh viên của Trường Đại học Quốc gia Lào.Về mục đích của buổi nói chuyện, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Thể thao Lào Kongsy Sengmany nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng hai nước trong quá khứ, đồng thời cũng là nhân tố nền tảng mang lại sự phát triển vững mạnh của hai nước hiện nay. Vì vậy, việc hiểu rõ về nguồn gốc của mối quan hệ này là rất quan trọng.Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi khó lường như hiện nay, việc tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân các tầng lớp, đặc biệt là tầng lớp giáo viên và sinh viên hiểu rõ về truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam có ý nghĩa hết sức sống còn đối với việc tiếp tục duy trì và vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.Tại buổi nói chuyện, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath đã điểm lại các dấu mốc trong quan hệ hai nước, tập trung giải thích lý do về tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; vì sao Lào và Việt Nam ký văn kiện này cũng như những nội dung trong đó. Ông cũng liệt kê những giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào cũng như hợp tác giữa Lào và Việt Nam trong từng lĩnh vực chính trị, giáo dục, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng… đồng thời nêu bật những lợi ích mà người dân, đất nước Lào và người dân và đất nước Việt Nam được hưởng từ những giúp đỡ và hợp tác nói trên của hai nước.Nguyên Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh: “Không phải tự nhiên trong mọi bức điện mừng, các diễn văn trong các sự kiện trọng đại, hay trong các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo hai nước, Lãnh đạo Lào thường nói cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào. Bởi trên thực tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn làm như vậy cả trong những năm hai nước cùng chống lại kẻ thù chung, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay."Nguyên Phó Thủ tướng Lào căn dặn và khẳng định Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác đã thực sự mang lại lợi ích cho Lào, giúp nước Lào có được sự ổn định và phát triển cho đến ngày hôm nay.Căn dặn các giáo viên, sinh viên tại buổi trò chuyện, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath nhấn mạnh các giáo viên và sinh viên phải luôn hiểu rõ về truyền thống quan hệ đặc biệt Lào-Việt; luôn nhớ về sự giúp đỡ to lớn, vô tư trong sáng của người bạn Việt Nam, đặc biệt phải hiểu rõ, tại sao Việt Nam và Lào phải luôn đoàn kết và không bao giờ có thể rời bỏ nhau cho dù Lào cũng như Việt Nam cùng triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa.Trong bối cảnh tình hình phức tạp hiện nay, khi các đối tượng phản động vẫn đang ra sức xuyên tạc, tìm mọi thủ đoạn nhằm chia rẽ sự đoàn kết của hai nước, với tư cách là những giảng viên, những sinh viên đại diện cho tầng lớp trí thức của Lào, các giảng viên, sinh viên cần có trách nhiệm tuyên truyền, gìn giữ và tiếp tục vun đắp cho quan hệ Lào-Việt để mối quan hệ này mãi mãi trường tồn với thời gian.Là sinh viên năm thứ tư tại Trường Đại học Quốc gia Lào, Chaythong Vilaythong cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự buổi nói chuyện, bởi nó giúp em hiểu thêm và nhận thức được trách nhiệm của bản thân cũng như của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và vun đắp cho quan hệ Lào-Việt.Em cho biết: “Tôi sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu thật giỏi để góp phần xây dựng đất nước, luôn chú trọng gìn giữ và vun đắp cho quan hệ Lào-Việt, để hai nước cùng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông hai nước."Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Thể thao Lào, ông Kongsy Sengmany cho biết đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước luôn là sách lược được Đảng và Chính phủ Lào và Việt Nam chú trọng trong nhiều năm qua.Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục-Thể thao Lào sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên cả nước, đặc biệt là tại các dự án hợp tác giáo dục Lào-Việt Nam, tổ chức các hoạt động như nói chuyện, diễn thuyết, giao lưu với học sinh, sinh viên nhằm thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào-Việt Nam 2017./.