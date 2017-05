Hữu Thắng khen ngợi nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở U22 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sau 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina hôm 14/5 tới.Tuấn Anh đã phải nghỉ thi đấu trong một quãng thời gian dài do chấn thương trước thềm AFF Cup 2016. Sự trở lại của tiền vệ này là tin vui với người hâm mộ và giới chuyên môn. Trong ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển, Tuấn Anh đã “nuốt” trọn giáo án tập, hoàn thành các bài chạy bền buổi sáng và chiến thuật buổi chiều.Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: “Với trường hợp của Tuấn Anh, cậu ấy là một tiền vệ như các bạn biết đã khẳng định được vị trí và tên tuổi ở bóng đá Việt Nam. Việc cậu ấy chấn thương, tôi đã liên hệ cho câu lạc bộ chủ quản của Tuấn Anh, tình trạng thể lực và tất cả mọi thứ của Tuấn Anh đáp ứng được nên tôi đã gọi Tuấn Anh lên. Như các bạn thấy, các bài tập thể lực hoặc các tình huống của Tuấn Anh đều không có biểu hiện gì của chấn thương. Tôi nghĩ tất cả mọi cái đều tốt.”Buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam chỉ đầy đủ khi tới buổi chiều, một số cầu thủ tập trung muộn do còn phải thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản. Trong đó, có những cái tên trụ cột của đội bóng Thủ đô thi đấu tại AFC Cup và gặp phải một số chấn thương nhẹ. Buổi tập sáng, Tấn Tài và Văn Toàn cũng đã có dấu hiệu căng cơ.“Các cầu thủ có những chấn thương ngày hôm qua như của Mạnh ở Hà Nội FC. Chấn thương của Toàn phục hồi tới 80% nhưng chúng tôi muốn giữ cho cậu ấy. Tấn Tài của Sông Lam cũng mới tập lại. Với các cầu thủ có những chấn thương ở câu lạc bộ thì 4-5 ngày sau họ sẽ tập cùng đội”, huấn luyện viên người Nghệ An chia sẻ.Trong lần tập trung này của tuyển U22 Việt Nam, có tới 11/23 cái tên đến từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Trước nhiều ý kiến nghi ngờ, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho đây là việc khá là bình thường.Ông chia sẻ: “Như chúng ta đều biết, hầu hết các cầu thủ đủ độ tuổi tham gia SEA Games nằm ở lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Ví dụ như U20, một lần tập trung, có những CLB như Sông Lam Nghệ An hồi trước cung cấp rất nhiều nhưng đợt này U20 không có một cầu thủ nào. Đó là khi bóng đá phát triển nhiều hơn, những CLB có tài chính chú trọng vào công tác đào tạo trẻ. Chúng ta thấy rằng, Hoàng Anh Gia Lai là địa phương có công tác đào tạo trẻ rất tốt, sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Chúng ta tự hào có những cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu khu vực”“Nói chung, những cầu thủ được đào tạo bài bản tốt và có nền tảng kỹ thuật thì việc hòa nhập trên đội tuyển không có gì đáng ngại cả. Như các bạn thấy, họ tìm được tiếng nói chung rất nhanh. Bởi vì họ hiểu được huấn luyện viên xây dựng lối đá như thế nào. Họ đã thực hiện được ý đồ kiểm soát bóng, xử lý càng ít chạm càng tốt. Đó là một tiêu chí ban huấn luyện đặt ra và họ đáp ứng được đầy đủ tất cả.”/.