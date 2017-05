Chiếc valy của hành khách đã bị thay bằng một chiếc khóa mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hành khách đã phải thuê thợ phá khóa sau khi valy ký gửi bị thay bằng ổ khóa mới.

Trong chuyến bay từ Seoul, sân bay Incheon về Nội Bài, một hành khách hạng thương gia đã té ngửa và tỏ ra hoang mang khi toàn bộ hành lý ký gửi có một chiếc vali được khóa bằng khoá samsonite đã bị thay thế bằng một chiếc khóa khác.Theo đó, khách hàng N.T khởi hành trên chuyến bay VN415 từ Seoul (Hàn Quốc) vào lúc 18 giờ 30 phút về Hà Nội vào 20 giờ 40 phút ngày 2/5 vừa qua trên ghế hạng C đã được ưu tiên lấy hành lý ra đầu tiên trong tổng số khách bay.Khi nhận được hành lý, chị N.T ngó qua sơ bộ thì nhận thấy đầy đủ số hành lý ký gửi nên không kiểm tra. Tuy nhiên, về đến nhà để lấy đồ đạc trong valy, chị mới giật mình té ngửa khi một vali đã được thay thế bằng 1 chiếc khoá khác.Cụ thể, chiếc vali được khoá bằng khoá samsonite nhỏ màu đen được mở bằng chìa, bỗng dưng biến hoá thành một chiếc khoá đồng màu vàng.Ngay lập tức, chị N.T đã liên hệ với đường dây nóng bên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các nhân viên. Qua việc trích xuất camera và trao đổi từ cơ quan chức trách, cả hai đầu an ninh vận chuyển của 2 sân bay đều xác nhận không động chạm gì đến kiện valy và không phát hiện gì bất thường.Sau khi nhờ thợ phá khoá và kiểm tra đồ đạc, chị N.T thở phào nhẹ nhõm khi hàng hoá không mất mát (valy chứa đồ đã qua sử dụng của cả gia đình trong chuyến du lịch) nhưng điều khiến chị lo lắng và hoang mang chính là việc tráo đổi khóa tinh vi sẽ khiến hành khách gặp phải những rắc rối về mặt pháp lý.“Nhân viên bốc xếp có thể lấy hoặc chiếm đoạt tài sản vật chất cá nhân của hành khách và khoá lại như cũ nên khi ở sân bay khách không phát hiện ra nếu không kiểm tra. Thậm chí, chính hành khách là người tiếp tay giúp cho những hàng hóa buôn lậu được người khác đưa vào hành lý để đi qua kiểm tra nhằm vận chuyển trái phép mặc dù trước đó khi đi qua cửa soi chiếu ký gửi ban đầu không phát hiện được vấn đề nào. Khi đó, hành khách sẽ gặp những rắc rối về mặt pháp lý,” chị N.T lo lắng chia sẻ.Chị N.T cho biết, về phía hãng hàng không và nhân viên cụm cảng cũng hết sức bất ngờ trước chiêu trò mới rất tinh vi này và cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp như thế này. Qua đó cũng sẽ có kinh nghiệm để cảnh báo khách hàng nên kiểm tra hành lý trước khi ký gửi và ngay khi nhận ở băng chuyền tại sân bay để có thể kịp thời thông báo đến các đơn vị chức năng nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi, sai lệch.Qua sự việc này, chị N.T cũng đưa ra cảnh báo các hành khách khi nhận đồ ký gửi tại sân bay thì cần kiểm tra kỹ lại khoá của mình, thực trạng hành lý tránh những trường hợp đáng tiếc. Khi có phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, không đúng như của mình thì báo ngay cơ quan chức năng trên sân bay để kịp thời xử lý.Được biết, thời gian vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp căn cơ nhằm giảm thiếu tình trạng mất cắp hành lý theo đường hàng không trong đó quy trách nhiệm cho người đứng đầu, từ tổ trưởng, đội trưởng, trưởng ca trực đến lãnh đạo cảng hàng không.Cục Hàng không đồng thời rà soát lại toàn bộ đội ngũ, nhân thân, công tác tuyển dụng, mối quan hệ, vấn đề lương thưởng, tăng cường an ninh bảo vệ nội bộ, tất cả những trường hợp không rõ ràng nhân thân phải chấm dứt hợp đồng lao động.Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ký chương trình phối hợp với Bộ Công an để có kế hoạch điều tra, giám sát công tác phục vụ hành lý của hành khách ở các sân bay, điều tra những nhân viên nào có hành vi lấy cắp tài sản của hành khách và sẽ bị xử lý nghiêm./.