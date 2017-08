Bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La tan hoang sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Bất chấp nước lũ người dân thị trấn Ít Ong, huyện Mường La vẫn đi tìm kiếm đồ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Cuối tháng 7, đầu tháng 8, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc diễn biến phức tạp, gây ra thiệt hại nặng nề về con người và tài sản.Trước tình hình đó, ngày 4/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định trích từ Quỹ cứu trợ Trung ương số tiền 600 triệu đồng chuyển cho Ban Cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Yên Bái và Sơn La (mỗi tỉnh 300 triệu đồng) để hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương nặng, bị sập nhà hoàn toàn, nhà trôi, đổ khắc phục hậu quả mưa lũ.Gia đình có người chết, mất tích được hỗ trợ 5 triệu đồng/người; gia đình có người bị thương nặng được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh Yên Bái, Sơn La chịu trách nhiệm tổ chức cứu trợ kịp thời đến các gia đình bị thiệt hại; kết thúc việc cứu trợ, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu II, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra đêm 2/8 và sáng 3/8 làm thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, đường giao thông, tài sản, cây cối, hoa màu của nhân dân.Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Sơn La cho biết, sau khi mưa lũ xảy ra, sáng 3/8, tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có mặt tại huyện Mường La thành lập Sở Chỉ huy để chỉ đạo khắc phục hậu quả.Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã huy động trên 2.500 người cùng máy móc thiết bị tìm kiếm cứu nạn.Với tình hình thực tế hiện nay, tỉnh Sơn La kiến nghị với Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại hai đầu cầu cứng qua suối Nặm Păm và hệ thống kè suối Nặm Păm để bảo vệ thị trấn Ít Ong; sửa chữa khôi phục tuyến đường 279 D và đường tỉnh lộ 109, tỉnh lộ 111 đi qua 5 xã của huyện Mường La và đầu tư kết cấu hạ tầng, sản xuất cho các bản bị thiệt hại hoàn toàn.Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ của tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mường La nói riêng cũng như các cấp, ngành và người dân địa phương.Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cấp, ngành của tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát lại những vùng có nguy cơ cao để di chuyển dân đến nơi an toàn và tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, cần chủ động phòng trừ, xử lý môi trường, đảm bảo không để phát sinh dịch, bệnh.Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị địa phương cần cử người ứng trực tại hai bên đầu cầu Nặm Păm để đảm bảo an toàn cho người qua lại. Nơi nào còn nguy hiểm, địa phương cần kiên quyết di dời dân; chăm lo đời sống nhân dân không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, không để hộ dân nào bị thiếu đói.Huyện Mường La phải thành lập bộ phận tiếp nhận dân chủ, công khai để mọi hỗ trợ đến được với đồng bào vùng lũ công bằng, hữu ích.Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhất trí về chủ trương, song địa phương cần phải cụ thể hóa sát với thực tế, nhất là việc xử lý hai đầu cầu cứng Nặm Păm và phải có trách nhiệm, tính đến phần kinh phí của địa phương.Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Đoàn công tác đã đi thị sát tình hình thiệt hại tại bản Hua Nặm, xã Nặm Păm.Tính đến 16 giờ ngày 4/8, hậu quả mưa lũ tại huyện Mường La đã làm 9 người chết ở các xã Chiềng Hoa, Chiềng San, Nặm Păm và thị trấn Ít Ong; 6 người bị mất tích và 6 người bị thương.Mưa lũ tại Mường La cũng đã làm 294 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 182 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.Đặc biệt, tại xã Nặm Păm mưa lũ đã cuốn trôi nhà văn hóa và các điểm trường tiểu học tại các bản Hua Nậm, Huổi Liếng, Huổi Hốc, Pá Piệng và Trạm Y tế xã; làm cô lập 4 bản.Bên cạnh đó, mưa lũ tại Mường La đã làm thiệt hại 290ha lúa và hoa màu; 20 ha ao cá cùng hàng nghìn con trâu, bò, lợn, dê và gia cầm. Ngoài ra, mưa lũ tại Mường La đã làm thiệt hại nặng về hệ thống điện, nước, cáp quang... Ước tính tổng thiệt hại tại Mường La đến chiều 4/8 khoảng 461 tỷ đồng.Trước mắt, Hội Chữ thập Đỏ huyện Mường La đã hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương và các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ phải di chuyển với số tiền là hơn 50 triệu đồng và Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.Tính đến chiều 4/8, huyện Mường La đã tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến đồng bào vùng lũ lụt với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; trong đó, Ban cứu trợ tỉnh Sơn La ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt số tiền 2,8 tỷ đồng./.