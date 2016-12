uyến kênh N6 hồ chứa nước Liệt Sơn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi bị lũ phá hỏng. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 4, số 7 và mưa lũ miền Trung từ ngày 13​-18/10.Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 165 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 8 địa phương (Thanh Hóa 10 tỷ đồng, Nghệ An 45 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ đồng, Quảng Bình 35 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Thừa Thiên-Huế 10 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng, Quảng Ninh 10 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều,… như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định.Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, trôi... do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và số vật tư, hóa chất đã được Bộ Y tế hỗ trợ để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (các mặt hàng này chưa thực hiện dự trữ trong danh mục hàng dự trữ quốc gia năm 2016).Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế khẩn trương rà soát, đề xuất đưa mặt hàng thuốc phòng chống dịch bệnh cho người và hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước vào dự trữ quốc gia theo đúng danh mục quy định tại Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ để thực hiện từ năm 2017 bảo đảm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh theo quy định.Thông tin từ Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đại diện các đơn vị ngành công thương đang có mặt tại xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để ủng hộ 5 tấn lương khô theo nhu cầu thực tế của người dân địa phương, đồng thời bàn phương án hỗ trợ, khắc phục hậu mưa lũ.Trong chuyến đi cứu trợ này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đề xuất điều chỉnh cơ cấu chuẩn bị hàng hóa trong phương án 4 tại chỗ phù hợp với tình huống địa phương ngập lâu và bị chia cắt.Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Sở Công Thương Bình Định thực hiện các phương án bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trong dịp Tết; đồng thời yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với địa phương tìm kiếm nguồn vốn để triển khai dự án cấp điện cho Cù Lao Xanh.Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự cố gắng của các ngành địa phương, các đơn vị điện lực đã chủ động cắt điện, đảm bảo an toàn, phục hồi nhanh chóng và cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các thủy điện và địa phương cũng có sự phối hợp kịp thời, hiệu quả trong việc vận hành xả lũ để hạn chế tối đa những thiệt hại cho người dân.“Trong bối cảnh lũ chồng lũ, thiệt hại của người dân không thể tính hết. Đau xót hơn cả là nhiều người thiệt mạng trong quá trình đi lại và di chuyển. Vì vậy, cần rút kinh nghiệm, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con kỹ năng di chuyển khi xảy ra bão lũ,” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.Trước đó, theo yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các đơn vị ngành cũng thường xuyên báo cáo hoạt động vận hành hồ chứa, thủy điện, phương án phòng chống tiên tai, lũ lụt... nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản...Nhận định diễn biến mưa lũ hết sức phức tạp đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và các công trình, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như chỉ đạo các Sở Công Thương và các chủ đập thủy điện trên địa bàn vùng lũ từ Bình Định đến Phú Yên, Khánh Hòa liên tục cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ để có các biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình, yêu cầu các Sở Công Thương tập trung chỉ đạo việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu vực bị ngập lụt.Đơn vị thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương tổ chức trực ban thường xuyên 24/24 giờ, kịp thời cung cấp thông tin về hồ thủy điện.Cùng với đó, đơn vị này phải gửi tin nhắn đến lãnh đạo các Sở Công Thương, các chủ đập thủy điện trên địa bàn mưa lũ phải tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ, đặc biệt lưu ý việc xả lũ về vùng hạ du bảo đảm cảnh báo kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương.Mặt khác, chỉ đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn nhanh chóng khắc phục các sự cố, để cấp điện trở lại cho người dân bảo đảm tuyệt đối an toàn./.