Cá chết được thu gom trong bao bì trước khi đi chôn. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngày 3/8, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết huyện đã xuất ngân sách gần 283 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ dân ở thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar có nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Pleikrông bịvào ngày 11-13/7.Mức hỗ trợ này tuy chưa cao so với thiệt hại của người dân (hơn 2,3 tỷ đồng) nhưng cũng góp phần động viên, giúp họ thêm động lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.Như TTXVN đã đưa tin, trong ba ngày, từ 11-13/7, hàng loạt lồng cá trên lòng hồ thủy điện Pleikrông bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà, tổng số lồng có cá chết là 28, số lượng ước tính là 60 tấn.Ngày 13/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên vụ việc.Theo kết luận của ngành chuyên môn, không có độc tố trong khu vực nuôi cá, hiện tượng cá chết đột ngột do hàm lượng ô xy hòa tan thấp, cá bị ngạt.Theo kết quả đo hàm lượng ô xy hòa tan các ngày 12, 13/7 thấp dưới 4mg/lít, thấp hơn so với quy chuẩn trên 4mg/lít. Nguyên nhân là do mực nước lòng hồ thủy điện Pleikrông xuống thấp.Bên cạnh đó, mưa trong các ngày 11, 12/7 kéo theo lượng bùn đất, lòng hồ thu hẹp, nước đục dẫn đến hàm lượng ôxy hòa tan trong nước xuống thấp.Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly xem xét hỗ trợ một phần khó khăn cho các hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Pleikrông.Theo ông Phạm Văn Lập, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà cho biết đến nay, người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Công ty Thủy điện Ia Ly./.