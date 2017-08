Các lực lượng chức năng tìm người mất tích. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Trưa 1/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Trưởng ban chuyên trách, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các ngành hữu quan tỉnh Tiền Giang đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Lê Văn Thuận, ngụ tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Anh Thuận có vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi) và con gái Lê Thanh Bình (10 tuổi) bị mất tích tronggiao thông đường thủy nghiêm trọng trên sông Sài Gòn, đoạn qua tỉnh Bình Dương rạng sáng 30/7.Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác hỗ trợ gia đình anh Thuận số tiền 26 triệu đồng (trong đó Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại của các cấp, ngành địa phương) nhằm động viên tinh thần gia đình anh Thuận vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.Như TTXVN đã đưa tin, rạng sáng 30/7, tàu chở cát do anh Lê Văn Thuận, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công điều khiển đang lưu thông trên sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương thì va chạm với sà lan mang số hiệu SG 7552 lưu thông cùng chiều.Cú va chạm mạnh khiến tàu của anh Thuận chìm dần xuống sông. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 4 người gồm anh Lê Văn Thuận cùng vợ và 2 con nhỏ. Sau đó anh Thuận và con trai được người trên sà lan cứu sống, còn vợ và con gái của anh Thuận bị nước cuốn mất tích.Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/7, thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Em và con gái Lê Thanh Bình đã được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2km./.