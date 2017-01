Chuyển gạo cứu trợ cho nhân dân vùng lũ. (Ảnh: Thái Sơn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 10.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 tỉnh gồm Yên Bái, Cao Bằng, Hà Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum, Quảng Ngãi.Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) trên 8.013 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Hà Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Yên Bái trên 397 tấn gạo; tỉnh Cao Bằng trên 625 tấn gạo; tỉnh Hà Nam hơn 418 tấn gạo; tỉnh Tuyên Quang trên 310 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa trên 650 tấn gạo; tỉnh Nghệ An trên 1.766 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị hơn 1.485 tấn gạo; tỉnh Lào Cai trên 247 tấn gạo; tỉnh Ninh Thuận hơn 1.134 tấn gạo; tỉnh Đắk Nông 400 tấn gạo; tỉnh Kon Tum trên 577 tấn gạo.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) trên 2.419 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết nguyên đán. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định./.