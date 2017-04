Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Hai đội Becamex Bình Dương và Hải Phòng đã có trận đấu hòa 2-2 trong khuôn khổ vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2017 diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) vào tối 16/4.Trước vòng đấu thứ 13, đội chủ nhà Becamex Bình Dương mới chỉ có 12 điểm, đứng thứ 12/14 đội, hơn đội bóng đứng hạng cuối trong bảng xếp hạng là Long An đúng 7 điểm. Tuy nhiên, ở các trận đấu sớm vòng 13 (diễn ra ngày 15/4), Long An cũng đã giành được một điểm trên sân khách Quảng Nam. Vì vậy, ở lượt trận thứ 13 trên sân Gò Đậu nếu Becamex Bình Dương không có điểm trước Hải Phòng thì khả năng cận kề vị trí áp chót là điều có thể diễn ra.Nếu như chủ nhà Bình Dương đang lo lắng cho cuộc đua trụ hạng, thì ngược lại Hải phòng đang cần hơn bao giờ hết 3 điểm để tạm giành vị trí vô địch ở giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, Hải Phòng có được 21 điểm sau 12 vòng đấu, thì FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC cũng chỉ có 23 điểm sau 13 vòng đấu. Do đó, đội bóng đất Cảng nếu có được 3 điểm tại Gò Đậu thì sẽ chính thức lên ngôi vô địch lượt đi.Chính vì vậy, ngay tiếng còi khai trận của trọng tài, các cầu thủ Becamex Bình Dương đã chơi áp đảo và liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Văn Lâm của Hải Phòng.Ngay phút thứ 6 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ tình huống tấn công, đội trưởng Anh Đức đã có pha dứt điểm nhạy cảm, đánh bại thủ thành Văn Lâm, ghi bàn thắng cho các cầu thủ Becamex Bình Dương.Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Hải Phòng thức tỉnh và lấy lại thế trận. Thế trận trở nên cân bằng khi cầu thủ hai đội chơi đôi co trên phần sân đối phương. Tưởng chừng tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Bình Dương trong hiệp một. Tuy nhiên, phút 42, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Becamex Bình Dương, Ngọc Dương đã băng vào rất nhanh đệm bóng cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cân bằng khi cầu thủ hai đội liên tục chơi với thế trận ăn miếng trả miếng. Bất ngờ ở phút 79, các cầu thủ Bình Dương có bàn thắng nâng tỷ sô lên 2-1, người lập công cho các cầu thủ chủ nhà là cầu thủ ngoại binh Sunday. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách cũng không quá dễ dàng để thua khi có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2.Phút 88, từ pha phạt góc bên cánh phải khung thành thủ môn Tấn Trường, cầu thủ Stevens của Hải Phòng đã nhanh chân băng vào đệm bóng cân bằng tỷ số trận đấu.Với kết quả hoà 2-2, mục tiêu giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí đầu bảng của Hải Phòng đã không thành công và rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, giành được 1 điểm trên sân nhà, Becamex Bình Dương tiếp tục giữ vững vị trí 12 trên bảng xếp hạng./.