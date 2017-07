Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 20/7, tại gò Đồi thuộc khu vực cánh đồng Phú Đồi, thôn Phú Đồi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), hai người đã bị lật thuyền mất tích.Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1987, ở thôn Đồi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) và anh Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1991, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm với sự huy động của lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, quần chúng nhân dân và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đến 6 giờ 30 ngày 21/7, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy.Nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, vụ việc đáng tiếc xảy ra nhiều khả năng do mưa lớn và lốc xoáy, nước ruộng dâng cao dẫn đến lật thuyền.Chính quyền xã Thanh Nông và nhân dân xóm Phú Đồi cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Văn Trung. Đồng thời, làm thủ tục bàn giao thi thể anh Phạm Văn Hoàn cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Thủy đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Trung 5 triệu đồng và gia đình nạn nhân Phạm Văn Hoàn 8 triệu đồng.Theo người nhà nạn nhân Trung, trong lúc mưa to, gió lớn, anh Nguyễn Văn Trung cùng anh Phạm Văn Hoàn đi ra gò Đồi thuộc khu vực cánh đồng Phú Đồi, thôn Phú Đồi, xã Thanh Nông để giải quyết việc riêng của gia đình. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cánh đồng Phú Đồi ngập mênh mông nước, hai người đã sử dụng một chiếc thuyền vỏ tôn nhỏ để di chuyển.Chiều 20/7, gia đình không thấy hai người về, liên lạc bằng điện thoại khôngnhấc máy nên đã đi tìm và đã phát hiện đôi dép, một cái sạp ở trên thuyền nổi trên nước. Xác định hai người bị đuối nước, gia đình báo ngay cho chính quyền địa phương.Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh HòaBình, trong hai ngày (20-21/7), tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa đo được tại xã Chi Nê, huyện Lạc Thủy 50,9mm, Yên Thủy 23mm, huyện Cao Phong là 46mm và mực nước hạ lưu sông Đà lên đến 17,13m.Mưa lớn và dông tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã gây thiệt hại về cây cối, hoa màu, thủy sản, nhà cửa.Ngoài ra, tình hình thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và khi xả lũ hồ Hòa Bình ( hai cửa xả đáy từ ngày 18 đến 21/7), tại huyện Kỳ Sơn, diện tích lúa ngật lụt 6 ha, 90 lồng cá của 39 hộ dân bị chết.Tổng số cá chết là 35,6 tấn; tại thành phố Hòa Bình, do xả lũ đã ảnh hưởng đến 122 lồng cá, làm chết 11 tấn cá các loại, sạt lở suối Đúng, phường Hữu Nghị, dài khoảng 80m làm ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân, trong đó, năm hộ bị sập công trình phụ, trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt, nghiêng.Sau khi kiểm tra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hòa Bình đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình di chuyển khẩn cấp năm hộ dân (giáp chân cầu Đúng) tổ 12, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình ra khở vùng sạt lở nguy hiểm trước 6 giờ ngày 22/7; cắm biển cảnh báo, túc trực 24/24 giờ, ngăn cấm không cho người dân vào khu vực sạt lở./.