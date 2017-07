Tang vật một vụ buôn ma túy. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Ngô Hữu Tình (sinh năm 199, trú tại thôn 1B, xã Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk; Phạm Xuân Năng (sinh năm 1979, trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”Các bị cáo còn lại là Phạm Văn Phúc (sinh năm 1995, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk); Vũ Văn Năm, sinh năm 1976, đăng ký hộ khẩu tại huyện Ân Thi, Hưng Yên và thường trú tại xã Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk; Vũ Đình Hiếu (sinh năm 1995, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk); Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1981, đăng ký hộ khẩu tại đội 3, Chư Gu Chư Đông, Krông Pa, Gia Lai và ở tổ dân phố 1, thị trấn Ea Kar, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép."Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Tình mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Xuân Năng lĩnh án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm cùng lĩnh án tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.Bị cáo Vũ Đình Hiếu lĩnh án 15 năm tù giam và Nguyễn Văn Giang lĩnh án 6 năm tù giam đều về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.Theo cáo trạng, vào 7 giờ ngày 1/7/2016, tại Quốc lộ 6A (thuộc địa phận Bãi Nai 1, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm đi trên 2 xe máy theo hướng Hòa Bình-Hà Nội.Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bên trong mỗi xe máy giấu 15 bánh heroin.Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển heroin cho Ngô Hữu Tình.Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Hữu Tình và thu giữ tại phòng trọ của Tình 2 xe máy, 1 triệu đồng cùng một số vật chứng khác.Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, do có mối quan hệ họ hàng nên Đào Văn Soái đã giới thiệu cháu ruột là Ngô Hữu Tình với Phạm Xuân Năng để cùng mua bán trái phép chất ma túy và thuê Vũ Đình Hiếu vận chuyển ma túy cho mình.Sau đó, Vũ Đình Hiếu đã lôi kéo Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Nguyễn Văn Giang tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cho Ngô Hữu Tình và Đào Văn Soái, được Tình trả công 50 triệu đồng mỗi chuyến.Ban đầu, Ngô Hữu Tình thuê Vũ Đình Hiếu vận chuyển ma túy, Hiếu đã gọi thêm Phạm Văn Phúc cùng đi và cả hai từ Đắk Lắk đi máy bay ra Hà Nội rồi bắt xe về Hải Dương.Lúc này, Hiếu lo sợ nên không đi vận chuyển nữa mà giới thiệu cho Nguyễn Văn Giang và Giang đã nhận lời nhưng sau đó lại từ chối và giới thiệu cho Vũ Văn Năm đi vận chuyển.Giang hướng dẫn cho Năm đặt vé máy bay từ Đắk Lắk bay ra Hà Nội và cho số điện thoại để Tình liên lạc với Năm.Trong quá trình Năm đi vận chuyển ma túy, nhiều lần Giang gọi điện cho Năm để nắm tình hình.Ngày 1/7/2016, Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin trên Quốc lộ 6A thuộc địa phận Bãi Nai, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.Hiện, Đào Văn Soái đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã./.