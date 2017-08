Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Hồi 9 giờ 15 phút, ngày 5/8, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Seiyo chuyên sản xuất đồ nhựa nằm trong Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ phòng in và phòng sơn ở tầng 2 của kho thành phẩm thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Seiyo.Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều 4 xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa.Hiện do đám cháy bùng phát lớn nên các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và chống cháy lan.Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sử dụng xe thang tiếp cận lên tầng 2, đập vỡ các cửa kính để có thể phun nước, dập lửa.Khu Công nghiệp Quế Võ nằm trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, được thành lập theo Quyết định số 1224/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2002. Đây là khu công nghiệp lớn và quan trọng hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 600 hécta.Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Quế Võ đã thu hút hàng chục dự án đầu tư, chủ yếu là các dự án đầu tư nước ngoài./.