Ngày 26/4, họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết, Cục đã trình bốn mẫu thiết kế trang phục để Ủy ban Quốc gia APEC 2017 lựa chọn sử dụng cho các lãnh đạo các nền kinh tế sẽ tham gia sự kiện APEC 2017.Đây sẽ là trang phục được các nhà lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC mặc trong một số hoạt động như chụp ảnh lưu niệm, các hoạt động nghi lễ mang tính ngoại giao, văn hóa… tại APEC 2017.Bốn mẫu trang phục này là áo ngắn, được sử dụng riêng cho chuỗi sự kiện APEC 2017; tạo thuận lợi cho người sử dụng song vẫn đảm bảo trang trọng, lịch sự, phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại.Từ cuối 2016, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã mời 6 nhà thiết kế, đơn vị thiết kế tham gia thiết kế bộ trang phục.Sau nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng lựa chọn được 4 mẫu (2 mẫu trang phục nam và 2 mẫu trang phục nữ) của nhà thiết kế Thu Hà và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn.Những mẫu trang phục này đảm bảo được các yếu tố sang trọng, gần gũi và chuyển tải được những thông điệp về văn hóa truyền thống, tinh hoa dân tộc Việt cũng như hình ảnh Việt Nam hiện đại, đổi mới.Họa sỹ Vi Kiến Thành cho biết thêm thật tình cờ là 4 mẫu trang phục trên đều lựa chọn họa tiết hoa sen (quốc hoa của Việt Nam) là điểm nhấn trong tạo hình, trang trí.Ở mẫu của nhà thiết kế Thu Hà, họa tiết hoa sen được thêu tay trên nền vải lụa tơ tằm cao cấp nhất phù hợp với khí hậu nhiệt đới, mang lại sự thoải mái, mát mẻ cho người mặc.Trang phục được cắt may theo kỹ thuật gia truyền, phối hợp với công nghệ hiện đại, tôn dáng người mặc. Đặc biệt, biểu tượng “Bảo tướng liên hoa” (đây là biểu tượng được trạm khắc trên thành bậc Điện Kính Thiên, được xem là biểu tượng hoa sen đẹp nhất trong nghệ thuật trạm khắc Việt Nam) được đặt ở vị trí trang trọng, bên vai phải đối với áo nam và bên vai trái với áo nữ.Phần thêu được thực hiện bằng chỉ lụa tơ tằm đặc biệt, được nhuộm màu phù hợp với từng màu áo. Đóa sen quý được thể hiện bằng 3 kỹ thuật thêu cao cấp: Thêu đặc, thêu giăng, thêu nét.Ở mẫu trang phục của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn, hoa sen cũng được lựa chọn làm họa tiết chủ đạo. Với kỹ thuật dệt Jacquard như thêu, hoa sen nổi bật trên nền vải tạo điểm nhấn hoa văn chính cho phần thân áo.Chi tiết ấn tượng không kém được đưa vào thiết kế là các đường dọc ngang, đan chéo vào nhau ở phần nẹp dọc thân áo và tay áo (lấy từ ý tưởng chiếc khăn rằn của người Nam bộ). Mẫu áo thể hiện được nét đẹp văn hóa và các ngành nghề thủ công truyền thống của người Việt.Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu với hiệu ứng taffeta cũng mang lại sự sang trọng cho bộ trang phục. Thiết kế được may đo theo kiểu veston cách điệu với cổ áo lãnh tụ, phần cúc áo được sử dụng chất liệu xà cừ vừa có tính thẩm mỹ vừa mang yếu tố thiên nhiên.Cả nhà thiết kế và đơn vị thiết kế đều có hộp đựng trang phục như những món quà ý nghĩa tặng các lãnh đạo. Hộp đựng của nhà thiết kế Thu Hà được chế tác từ cây tre, trên nắp trạm nổi tinh xảo hình “Bảo tướng liên hoa” cùng dòng chữ “APEC 2017, DANANG-VIETNAM.”Hộp đựng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn được cẩn xà cừ hoa sen cùng logo APEC trên chất liệu sơn mài.Theo ông Vi Kiến Thành, khi các mẫu thiết kế chính thức được lựa chọn, Việt Nam sẽ gửi văn bản đến 21 nền kinh tế thành viên APEC để xin số đo may trang phục của lãnh đạo cấp cao tham dự sự kiện APEC 2017.Nhà thiết kế hoặc đơn vị thiết kế có mẫu được chọn sẽ trực tiếp may trang phục cho các lãnh đạo./.