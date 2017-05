Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, hoạt động đầu tư góp vốn tư nhân của Trung Quốc đã tăng vọt trong tháng Tư vừa qua nhờ những hợp đồng lớn trong hai lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin.Mạng tin ChinaVenture ngày 6/5 đưa tin tổng giá trị của 42 hợp đồng được tuyên bố công khai trong tháng qua là 8,4 tỷ USD, cao gấp 18 lần so với 446 triệu USD được đăng ký trong cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, tổng giá trị của 160 hợp đồng đầu tư mạo hiểm (VC) trong tháng 4/2017 chỉ vào khoảng 2 tỷ USD, thấp hơn so với con số 2,6 tỷ USD trong tháng 4/2016.Trung Quốc đã và đang khuyến khích hoạt động đầu tư góp vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp mới nổi.Theo báo cáo của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), các hoạt động đầu tư này của Trung Quốc trong năm 2016 đạt tốc độ tăng trưởng tới 49%, trái ngược hoàn toàn so với xu hướng sụt giảm của các hoạt động góp vốn và đầu tư trên toàn cầu.Cũng trong ngày 6/5, báo Chứng khoán Trung Quốc (CSJ) thuộc Tân Hoa xã đưa tin các công ty dược phẩm của Trung Quốc trong quý 1 năm nay đã đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất lớn, một trong những dấu hiệu rõ nét khẳng định sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.Theo CSJ, tổng lợi nhuận của 245 công ty kinh doanh dược phẩm của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 21,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ USD).Đặc biệt, 28 công ty có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng ở mức trên 50%, 14 công ty khác thậm chí còn đạt lợi nhuận ròng tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.Tốc độ tăng trưởng của các công ty dược phẩm Trung Quốc cao hơn so với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn bộ nền kinh tế trong Quý 1/2017 (đạt 6,9%).Tuy nhiên, tốc độ này vẫn còn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu là 18% của 245 công ty nói trên trong cùng kỳ.Cũng theo CSJ, tốc độ bứt phá ấn tượng của ngành kinh doanh dược phẩm Trung Quốc chủ yếu dựa vào sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ của các công ty hóa chất và lĩnh vực bán lẻ dược phẩm trực tuyến./.