Những đứa trẻ ngây thơ bị linh mục Đặng Hữu Nam đẩy ra đường, mặc áo hình xương cá đứng giữa nắng. (Ảnh cắt từ clip)

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 80/CV-CCB bày tỏ thái độ phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Đặng Hữu Nam.Công văn nêu rõ: “Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động với những việc làm thiết thực tri ân đồng bào, các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đã làm nên Chiến thắng 30/4/1975 lịch sử. Trong 42 năm qua, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng 30/4/1975 đã mang lại hòa bình, độc lập, hợp tác, phát triển đối với dân tộc Việt Nam và đã được cả thế giới thừa nhận, tôn vinh là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của phong trào giải phóng dân tộc và nhân loại tiến bộ trong thế kỷ 20.Thế nhưng trong mấy ngày qua, Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có các hoạt động chống phá như: lợi dụng giáo dân đi tuần hành, biểu tình ngoài khuôn viên nhà thờ, lợi dụng các buổi rao giảng trên giáo đường để xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của hàng triệu người Việt Nam đã không tiếc máu xương, chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.Mưu đồ, hành vi của Linh mục Đặng Hữu Nam đã phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta; gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.Đặc biệt nguy hiểm hơn, Linh mục Đặng Hữu Nam đã lợi dụng các cháu thiếu niên, nhi đồng ra giữa trời nắng nóng trong nhiều giờ, đứng trưng băngrôn, khẩu hiệu làm bình phong che đậy cho những hành động xấu xa, bẩn thỉu của mình; nhồi nhét vào trong đầu óc trẻ thơ của các cháu những nhận thức, tư tưởng không lành mạnh.Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, vi phạm Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Những lời nói và việc làm của Đặng Hữu Nam đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.”Là những Cựu chiến binh - nhân danh những người trực tiếp chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước, đại diện cho trên 173.000 hội viên cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khẳng định những lời nói và việc làm của Đặng Hữu Nam là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, thể hiện bản chất phản động, chống đối, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Những lời nói trên đã gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với các cựu chiến binh.Trước những việc làm của Linh mục Đặng Hữu Nam, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An yêu cầu: “Ông Đặng Hữu Nam phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận của người chủ chăn, thay mặt Chúa trong việc rao giảng giáo lý, giáo luật ở giáo xứ mình đảm trách; dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Ông Đặng Hữu Nam phải có lời xin lỗi cựu chiến binh nói chung, nhân dân và cựu chiến binh xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu nói riêng, về những phát ngôn xuyên tạc, phỉ báng lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã đổ bao công sức, máu, nước mắt để có được ngày chiến thắng 30/4/1975."Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương làm việc với Tòa Thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam để chỉ rõ và lên án những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Đặng Hữu Nam. Cơ quan chức năng các cấp có biện pháp kiên quyết ngăn chăn kịp thời mọi hoạt động phản động và có biện pháp xử lý Đặng Hữu Nam trước pháp luật. Mọi hoạt động, lời nói của Đặng Hữu Nam đã có đầy đủ bằng chứng để truy tố trước pháp luật.Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cần chỉ đạo Giáo phận Vinh ngăn chặn Linh mục Đặng Hữu Nam không tiếp tục tái diễn những hành vi sai trái trên.Ông Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đính, Quản hạt Thuận Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh cần có biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Đặng Hữu Nam./.