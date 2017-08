Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày 5/8 đối với dự thảo nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đệ trình một ngày trước đó.Nguồn tin ngoại giao tại Liên hợp quốc khẳng định Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành phiên bỏ phiếu vào 19 giờ (GMT).Dự thảo nghị quyết lần này nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu như than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì, thủy sản vốn mang lại cho Triều Tiên khoản ngân sách hàng năm lên đến 3 tỷ USD.Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất cấm các quốc gia liên quan nhận thêm lao động Triều Tiên, cấm thành lập mới các công ty liên doanh mới với Triều Tiên và không được đầu tư thêm vào các công ty liên doanh hiện có với Bình Nhưỡng.Hiện dự thảo đã được chuyển đến các thành viên của Hội đồng Bảo an xem xét và nhiều khả năng Trung Quốc và Nga sẽ đồng thuận với bản dự thảo nghị quyết này.Mặc dù Nga và một số thành viên khác yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tuy nhiên Mỹ vẫn thúc đẩy đưa ra bỏ phiếu sớm, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên, do Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng Bảy.Nghị quyết chỉ có thể được thông qua nếu đạt được ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu chống nào từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh./.