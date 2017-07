Truyền hình Hàn Quốc chiếu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào đầu tuần tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể tổ chức một cuộc họp khẩn về việc phản ứng với vụđạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên ngày 28/7 vừa qua.Nguồn tin cho biết một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ thử tên lửa của Triều Tiên có thể diễn ra vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, ngày họp chính xác có thể được xác định sau cuối tuần này.Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Guterres nhấn mạnh giới lãnh đạo Triều Tiên cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hành động của Triều Tiên đã gây ra "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế."Tuyên bố của cơ quan đối ngoại EU cho biết vụ thử tên lửa ngày 28/7 là "một sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế của Triều Tiên nêu rõ trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Tuyên bố hối thúc Bình Nhưỡng "kiềm chế các hành động khiêu khích có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng trong khu vực và trên toàn cầu."Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini sẽ thảo luận tình hình tại Bán đảo Triều Tiên với giới chức Hàn Quốc cùng các đối tác quốc tế khác trong vài ngày tới.Đêm 28/7, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa Hwasong-14 lần thứ 2 và sau đó tuyên bố vụ phóng đã diễn ra thành công. Tên lửa này đạt tới độ cao 3.750 km và bay được 998 km trong khoảng 47 phút, sau đó rơi vào Biển Nhật Bản. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã lên án vụ thử tên lửa này.Trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã phóng một ICBM, Bộ Quốc phòng Nga lại hoài nghi dữ liệu của các nước đó, cho rằng căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật của tên lửa thì đó là một tên lửa tầm trung./.