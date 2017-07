Cảnh đổ nát do chiến sự tại Thành cổ phía tây Mosul ngày 30/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/7 đã quyết định gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho đến ngày 31/7/2018.Theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, UNAMI và đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ tiếp tục sứ mệnh như đã được đề ra trong lần gia hạn trước đó vào năm 2016.Các thành viên Hội đồng Bảo an đã đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc lá thư ngày 14/6 của Ngoại trưởng Iraq gửi đến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.Lá thư tái khẳng định vai trò quan trọng của UNAMI, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq chuẩn bị quét sạch tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi quốc gia Trung Đông này.Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Chính phủ Iraq tiếp tục đảm bảo an ninh và hỗ trợ hậu cần cho sự hiện diện của Liên hợp quốc tại đây.Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đầu tuần này tuyên bố quân chính phủ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Mosul từ các tay súng thánh chiến sau một chiến dịch tấn công kéo dài 8 tháng do phương Tây hậu thuẫn.Việc giải phóng Mosul đánh dấu thất bại lớn nhất của IS kể từ khi tổ chức này tuyên bố thành lập 3 năm trước. Tuy nhiên, thành phố này đã bị tàn phá nặng nề và vẫn trong tình trạng bất ổn.Cho đến nay việc tiếp cận Thành Cổ ở Mosul vẫn là điều gần như bất khả thi, nơi các chiến dịch truy quét và rà phá bom mìn vẫn đang được tiếp tục.Ước tính khoảng 900.000 người dân đã phải sơ tán do các cuộc giao tranh, hơn 1/3 trong số đó phải trú tại các lán trại bên ngoài thành phố, số còn lại cùng gia đình phải tạm trú tại các khu vực lân cận.UNAMI là một phái bộ chính trị được thành lập năm 2003 theo Nghị quyết 1500 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ đề nghị của Chính phủ Iraq.Phái bộ này có nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Iraq trong các lĩnh vực chính trị, bầu cử và nhân đạo./.