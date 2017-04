Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: sky.com)

Ngày 20/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến những hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng.Trong một tuyên bố được tất cả các thành viên hội đồng nhất trí, Hội đồng Bảo an đã yêu cầu Triều Tiên không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân vốn vi phạm những nghị quyết liên quan của cơ quan này. Tuyên bố khẳng định các hoạt động tên lửa trái phép của Triều Tiên đang khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao tình hình và có những biện pháp đáng kể tiếp theo, kể cả các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.Mặc dù những tuyên bố trước đây cũng cảnh báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp, song văn kiện được nhất trí lần này đã đề cập cụ thể đến các biện pháp trừng phạt, cho thấy một lập trường cứng rắn hơn của Hội đồng Bảo an.Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng. Bình Nhưỡng hôm 16/4 đã phóng thử một tên lửa loại mới và được cho là sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong tháng này.Liên quan đến vụ phóng thử tên lửa vừa qua, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là loại tên lửa một tầng mới được gọi là KN-17. Theo hãng tin ABC News, KN-17 là tên lửa được đặt trên bệ phóng di động, có thể là tầm ngắn hoặc tầm trung, sử dụng nhiên liệu lỏng./.