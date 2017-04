Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde ( trái) tại Hội nghị Mùa Xuân của IMF và WB ở Washington, DC ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sau 2 ngày nhóm họp tại Washington (Mỹ), ngày 22/4, các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu đã ra thông cáo chung cảnh báo về những nguy cơ do những biến đổi địa chính trị đối với kinh tế toàn cầu, đồng thời cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ, hạn chế các chính sách tập trung hướng nội để duy trì đà tăng trưởng chung.Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị, IMF và Ủy ban Tài chính (IMFC) nhấn mạnh phục hồi kinh tế toàn cầu đang lấy lại được sức bật, song tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn do sự không chắc chắn về các yếu tộ địa chính trị và chính sách.IMFC tái xác nhận cam kết thể hiện lập trường chính sách một cách rõ ràng, tránh các chính sách chỉ tập trung vào trong nước và duy trì ổn định tài chính toàn cầu, đồng thời sử dụng mọi công cụ chính sách để đạt được tăng trưởng mạnh, bền vững, cần bằng, toàn diện và tạo thêm nhiều việc làm.IMFC nhắc lại cam kết trước đây về việc tránh phá giá tiền tệ để tăng tính cạnh tranh, song từ bỏ cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức.Lý giải cho việc điều chỉnh câu chữ nói trên trong thông cáo chung, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng trung ương Mexico kiêm Chủ tịch ủy ban điều hành IMF Agustin Carstens​ nêu rõ chủ nghĩa bảo hộ là một thuật ngữ mang tính tương đối và không có quốc gia nào trên thế giới lại không sử dụng biện pháp hạn chế thương mại.Ông cho rằng thay vì tập trung vào ý nghĩa của khái niệm này, IMFC đã quyết định giải quyết vấn đề thông qua một cơ chế tích cực và xây dựng hơn. Các thành viên đã nhất trí phản đối chính sách tập trung hướng nội và nỗ lực tăng cường sự đóng góp của thương mại đối với các nền kinh tế.Các nguy cơ về chính trị tác động tới kinh tế cũng là chủ đề được hội nghị thảo luận. Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde​ cho rằng các nước thành viên đều nhận thức được rằng thế giới có thể đang chuyển từ các nguy cơ tài chính và kinh tế cao sang các nguy cơ về địa chính trị.Theo bà Lagarde, nếu ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, điều này có thể sẽ dẫn tới một bước ngoặt về kinh tế và chính trị, do đó cần có một sự chuyển biến về chính sách từ thúc đẩy phát triển sang tăng trưởng toàn diện và đồng đều hơn.Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái đã khiến các nhà hoạch định chính sách toàn cầu và các thị trường tài chính quan ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ. Mỹ hiện là một trong những thành viên đóng góp tài chính lớn nhất cho IMF.Với chương trình nghị sự kinh tế theo chủ nghĩa dân túy, chính quyền của ông Trump đã cam kết chấm dứt các chính sách thương mại phổ biến đã được thực thi trong hàng thập kỷ bằng việc đàm phán lại hoặc xóa bỏ các thỏa thuận thương mại, áp đặt thuế quan và hướng về các thoả thuận thương mại song phương.Cũng trong cuộc gặp với bà Lagarde tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin​ tuyên bố Mỹ, quốc gia đang cân nhắc các chính sách bảo hộ mới, và hoàn toàn ủng hộ thương mại tự do, nhưng phải mang tính công bằng, có nghĩa là các bê đều phải được hưởng lợi.Trong bối cảnh làn sóng chủ nghĩa bảo hộ và hoài nghi về lợi ích của hội nhập kinh tế ngày càng tăng, báo cáo của IMF, công bố đầu tuần qua, vẫn nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay lên 3,5%./.