Các em học sinh trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến biểu diễn văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 30/4, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh đã tổ chức míttinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017).Tham dự có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn; Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam Châu Văn Chi; đại diện một số cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đông đảo bà con Việt kiều.Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh Huỳnh Minh Phú ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam; bày tỏ sự nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã tham gia cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại nền độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước.Thay mặt cộng đồng bà con Việt kiều, ông Huỳnh Minh Phú khẳng định Hội người Campuchia gốc Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hơn nữa trong bà con cộng đồng, tăng cường đoàn kết hữu nghị với nhân dân và chính quyền các cấp của Campuchia, tuyên truyền sâu rộng để bà con tôn trọng luật pháp nước sở tại.Phát biểu tại buổi lễ, Công sứ Nguyễn Trác Toàn nhấn mạnh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là thắng lợi của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn hiệu quả của bạn bè quốc tế, liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.Công sứ Nguyễn Trác Toàn đề nghị trong thời gian tới, cùng với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam sẽ triển khai và làm tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, những gia đình có công với cách mạng.Công sứ Nguyễn Trác Toàn đánh giá cao tinh thần cần cù lao động, luôn hướng về quê cha đất Tổ của bà con Việt kiều; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sống hòa đồng với các dân tộc khác và chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, là cầu nối của sự đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.Tại lễ míttinh, các đại biểu đã cùng nhau xem lại những thước phim tư liệu ghi lại hình ảnh về những ngày tháng hào hùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với tinh thần quả cảm, tiến công thần tốc của các chiến sỹ quân giải phóng, đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền Nam-Bắc Việt Nam, đưa non sông về một dải.Trong không khí trang nghiêm, vui tươi, phấn khởi mừng Ngày thống nhất đất nước, các đại biểu được xem các em học sinh trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến trình bày các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, góp phần tạo nên sự trang nghiêm và ấm cúng cho buổi lễ./.