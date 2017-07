Cảnh ngập lụt tại quận Morigaon, bang Assam, miền Tây Ấn Độ ngày 12/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mưa lũ dữ dội từ giữa tuần qua đến nay đã cướp đi sinh mạng của 213 người tại khu vực miền Tây Ấn Độ, trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm tại những ngôi làng bị nhận chìm và cô lập trong biển nước.Phát biểu trước báo giới ngày 31/7, ông A.J Shah, người đứng đầu một đơn vị cứu trợ tại bang miền Tây Gujarat, cho biết trong 5 ngày qua, tổng số người chết do mưa lũ đã tăng từ gần gấp đôi lên 213 người. Các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được các ngôi làng xa xôi hẻo lánh và tìm thấy thêm nhiều thi thể sau khi nước rút dần khỏi các vùng trũng. Nhiều khả năng, con số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng do diễn biến lũ lụt phức tạp.Tính đến nay, lực lượng chức năng đã sơ tán gần 130.000 người khỏi các vùng trũng thấp, các khu vực nguy hiểm, trong khi trực thăng và tàu thuyền cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các điểm vẫn còn người mắc kẹt.Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thị sát tình hình chống lũ lụt của chính quyền và người dân bang Gujarat. Ông tuyên bố chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ hết sức cho các địa phương vùng thiên tai.Tương tự như Gujarat, 2 bang miền Đông Bắc Ấn Độ gồm Arunachal Pradesh và Assam, cùng một số vùng tại 2 bang miền Đông Odisha và Bihar cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ kéo dài. Riêng tại Assam, ít nhất 77 người đã thiệt mạng, trong khi hàng chục nghìn hécta hoa màu bị hư hại./.