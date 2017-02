Khách hàng đến mua vàng cầu may tại Công ty Doji trong ngày vía Thần Tài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không nói rõ con số cụ thể những nhiều doanh nghiệp cho biết, doanh số bán vàng đã tăng vọt trong ngày vía Thần Tài năm nay.Trao đổi với VietnamPlus, bà Hoàng Thị Thu Thủy, đại diện phòng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho hay, lượng khách hàng trong ngày vía Thần Tài giao dịch tại doanh nghiệp tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.Ước tính doanh số bán ra của Bảo Tín Minh Châu xung quanh ngày 6/2 tăng từ 3-4 lần so với năm ngoái và chủ yếu tập trung vào các loại nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long.Trong khi đó, đại diện công ty vàng bạc Phú Quý cũng đưa ra con số rất khả quan trong ​quanh ngày vía Thần Tài năm 2017 khi lượng khách hàng đến giao dịch tại công ty này đã tăng 50% so với năm ngoái.Đáng chú ý, trong ngày Thần Tài, mặc dù lượng giao dịch tăng đột biến nhưng giá vàng trong nước lại điều chỉnh giảm rất mạnh. Với thương hiệu SJC mức giảm cao nhất là 700.000 đồng/lượng trong 2 ngày 6 và 7/2, trong khi vàng Rồng Thăng Long cũng giảm khoảng 200.000 đồng/lượng.Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho rằng, hiện diễn biến của giá vàng trong nước được Ngân hàng Nhà nước giám sát rất chặt chẽ do vậy việc tăng giá bất hợp lý đã không xảy ra trong những thời điểm có mức giao dịch đột biến.Theo quan niệm của một số nước Á Đông, ngày Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được coi là ngày cầu may mắn và tài lộc, do vậy không chỉ giới kinh doanh mà cả những người dân đều tin tưởng vị Thần Tài làm chỗ dựa tâm linh của họ khi làm ăn.Trong khi nhiều người dân phía Nam chọn việc thả cá, mua thịt heo quay... để cầu may mắn thì đa phần người dân phía Bắc lại coi việc mua vàng trong ngày ​Thần Tài sẽ đem lại những điều mà họ mong muốn.Theo thống kê của VietnamPlus-SocialBeat, tính đến hết ngày 8/2, trên các báo điện tử, mạng xã hội, diễn đàn... đã có 3.132 tin, bài liên quan đến sự kiện ngày Thần Tài. Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy đã có 5.844 bình luận cả trực tiếp lẫn gián tiếp khi nhắc đến sự kiện trên.Đáng chú ý, lượng bài đăng trong ngày 6/2 tức ngày Thần Tài năm 2017 tăng vọt, khi có 1.231 bài viết đề cập đến ngày Thần Tài và cũng là lượng tin, bài nổi bật nhất kể từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu.Thống kê cho thấy, phần lớn các bài đăng trên các trang tin tức và báo điện tử khi nói về ngày Thần Tài đều đề cập đến các hoạt động giao dịch vàng. Trong đó, nhiều bài bình luận về việc giá vàng trong nước liên tục trồi, sụt sau ngày Thần Tài. Không những thế, nhiều trang mạng còn quan tâm đến việc các nhân vật trong giới showbiz Việt khi mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài./.