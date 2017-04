Một phiến quân khủng bố. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov cho biết, trong những năm qua đã có hơn 30.000 chiến binh từ hơn 100 quốc gia đã tới khu vực Trung Đông để gia nhập các tổ chức khủng bố.Theo ông Mladenov, sự gia tăng hiện diện của những phần tử nói trên trong lãnh thổ cùng việc tích trữ các nguồn lực và vũ khí làm gia tăng mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế.Một số tay súng nước ngoài đã trở về nước và lan truyền bạo lực trong chính cộng đồng của chúng.Trong cuộc thảo luận về tình hình ở Trung Đông lần này, ông Mladenov còn cho biết, các tổ chức bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan khác liệt vào danh sách khủng bố đang hoạt động ngày càng mạnh trong bối cảnh chính quyền điều hành kém cỏi và thiếu nhân quyền diễn ra tràn lan khắp khu vực./.