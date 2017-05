Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: krebsonsecurity.com)

Ngày 3/5, Chính phủ Đức và các nhà quản lý công nghiệp nước này cho biết tội phạm trong lĩnh vực không gian mạng ở Đức đang lan rộng, song phần lớn những vụ tấn công nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp đều không được báo cáo.Phát biểu tại một buổi hội thảo diễn ra cùng ngày, người đứng đầu đơn vị tội phạm mạng tại Văn phòng Tội phạm Liên bang Đức, ông Markus Koths, thông báo số vụ tấn công mạng được ghi nhận trong năm 2016 đã lên tới hơn 82.000, gây thiệt hại hơn 51 triệu euro (khoảng 55,7 triệu USD).Tuy nhiên, theo ông Koths, con số này chỉ chiếm 1/10 so với thực tế bởi một số tập đoàn công nghiệp cho rằng thiệt hại ước tính có thể lên tới 22,4 tỷ euro. Mặt khác, điều khiến số vụ tấn công mạng gia tăng nhanh chóng là do xu hướng "cung cấp dịch vụ tội phạm mạng," khi có ngày càng nhiều tin tặc đang cung cấp các dịch vụ tấn công cũng như phần mềm độc hại trên những nội dung ẩn của mạng Internet.Ông Koths cho biết cơ quan an ninh mạng Đức ước tính có khoảng 560 triệu chương trình phần mềm độc hại khác nhau đang được lưu hành, tăng 440 triệu chương trình so với năm trước.Người đứng đầu Hiệp hội Nhà sản xuất điện và điện tử ZVEI, ông Klaus Mittelbach, cho biết năm ngoái, nhóm thương mại của ông đã bị các loại virus gọi là "ransomware" (một dạng phần mềm tống tiền) mã hóa dữ liệu và yêu cầu thanh toán để được mở khóa.Theo ông Mittelbach, Chính phủ Đức nên thành lập một số trung tâm khẩn cấp để tạo thuận lợi cho những người bị tấn công mạng báo cáo vụ việc. Trong khi đó, Chủ tịch Văn phòng Tội phạm Liên bang Holger Muench cho rằng Đức cần nhanh chóng phát triển những kỹ thuật mới để phát hiện tội phạm mạng. Ông Muench khẳng định Đức đang nỗ lực chia sẻ dữ liệu, thông tin tình báo với các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia khác.Giám đốc Viện Xã hội Số Sandro Gaycken lưu ý Đức là một mục tiêu lớn trong lĩnh vực gián điệp công nghiệp. Ông Sandro trích dẫn một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Quốc tế của Mỹ cho thấy thiệt hại từ tội phạm mạng chiếm khoảng 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng tỷ lệ này tại Đức là khoảng 1,6%./.