Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty Honda Việt Nam vừa thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm một số xe ô tô Honda Civic 15TOP 2016 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và sản xuất.Theo đó, Công tysẽ thu hồi 300 xe ôtô nhãn hiệu Honda Civic 15TOP 2016 nhập khẩu từ Thái Lan để sửa chữa và thay thế bộ thổi khí của túi khí và số xe thu hồi có phạm vi số VIN là MRHFC1670GT030003~MRHFC1670GT030278, thời điểm sản xuất trong năm 2016.Lý do đưa ra là do trong quá trình đúc ống nối ba chạc tại nhà máy sản xuất, đầu thanh trượt bị mòn và gây ra khoảng trống. Khi đúc ống, vật liệu đúc tràn vào những khoảng trống này và tạo ra bavia trong lỗ ống nối ba chạc. Việc tiếp tục đúc được diễn ra và càng nhiều vật liệu đúc được điền đầy thêm, bavia ngày càng dày và lỗ ống của một số phụ tùng có thể bị hẹp hơn so với tiêu chuẩn.Công ty Honda cho biết, mọi chi phí thay thế, sửa chữa (phụ tùng, nhân công) sẽ do công ty này chịu trách nhiệm, đồng thời đưa ra đường dây nóng 1800-555-548 hoặc 1800-8001 để khách hàng có thể trao đổi chi tiết./.