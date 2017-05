Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Sáng 4/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương về “Ứng phó với: Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững” dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và nội dung hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết hội nghị sẽ gồm 3 phiên thảo luận chính, tập trung về 5 nội dung gồm: Tổng quan về các Mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của Nghị viện; thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao sức khỏe trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu; thách thức, cơ hội và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trong khu vực; các cam kết quốc tế và yêu cầu đối với các nhà lập pháp; huy động các nguồn lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.Bên lề hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia lễ trồng cây, thăm rừng ngập mặn ở huyện Cần Giờ-Thành phố Hồ Chí Minh...Theo Ban tổ chức, đến ngày 3/5, đăng ký tham dự Hội nghị có các đại biểu nghị viện 20 nước thành viên IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Việt Nam, với khoảng 150-200 đại biểu. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức tương tác, mời các nghị sỹ, chuyên gia quốc tế và trong nước phát biểu dẫn đề, sau đó các đại biểu sẽ tham gia thảo luận và đặt câu hỏi với những người phát biểu.Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho biết hiện nay Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đang phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan hoàn thành việc chuẩn bị các nội dung của hội nghị.Về công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, tuyên truyền phục vụ hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đến nay, mọi việc đang hoàn thành, sẵn sàng cho việc tổ chức hội nghị. Hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời cả trước, trong và sau hội nghị.Kết thúc hội nghị, dự kiến sẽ có họp báo về kết quả hội nghị, những kiến nghị của các nước trong khu vực liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu.Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho hội nghị.Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Hội nghị chuyên đề về “Ứng phó với biến đổi khí hậu-Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững” do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành côngChủ đề của Hội nghị đã được Liên hợp quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới thảo luận kỹ và lựa chọn.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tính tích cực, chủ động của các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này.Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, từ kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục triển khai và hoàn tất những công việc còn lại, đảm bảo thành công của Hội nghị, đáp ứng sự tin tưởng của Liên minh Nghị viện Thế giới đã lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức sự kiện quan trọng này./.