Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 23/12, Tổ chức giám sát Nhân quyền (HRW) cho biết, tổ chức này đã phát hiện bằng chứng cho thấy liên quân do Saudi Arabia đứng đầu từng sử dụng tên lửa mang bom chùm do Brazil chế tạo khi tấn công các trường học ở miền Bắc Yemen trước đó.HRW nêu rõ các cuộc không kích hôm 6/12 tại Saada đã khiến hai người thiệt mạng.Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Brazil, Saudi Arabia, Yemen và Mỹ bỏ phiếu trắng tại Liên hợp quốc về việc cấm sử dụng các loại đạn chùm.Trước đó trong tuần, liên quân này cho biết sẽ ngừng sử dụng bom chùm do Anh chế tạo sau khi tổ chức Ân xá quốc tế và các nhóm khác nêu quan ngại về loại vũ khí này gây thương vong cho dân thường.Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tham gia cuộc chiến chống quân nổi dậy Houthi tại Yemen từ tháng 3/2015./.