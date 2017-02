Đối tượng chỉ nơi cất giấu tài sản lấy trộm được. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)



Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa phá thành công vụ trộm tài sản tại khách sạn Hoàn Kiếm, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; bắt giữ đối tượng Phan Thị Hòa, thủ phạm của vụ trộm.Theo Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó Trưởng Công an thành phố Huế, tối 10/2, ngay sau khi chủ khách sạn Hoàn Kiếm trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số lượng tài sản có giá trị rất lớn gồm vàng và tiền, Công an thành phố Huế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và làm rõ đối tượng Phan Thị Hòa chính là thủ phạm của vụ trộm.Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, lực lượng công an thu giữ 2,7 lượng vàng, 11 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 260 triệu đồng mang tên Phan Thị Hòa và một số tài liệu sổ sách ghi nợ khác.Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan Thị Hòa khai nhận trước đây từng làm thuê ở khách sạn Hoàn Kiếm nên biết rõ đường đi lối lại trong nhà và nhiều lần quan sát thấy chủ nhà đếm và cất tiền, vàng.Lợi dụng chủ khách sạn để tài sản sơ hở, từ tháng 10/2015 đến nay, Hòa đã 9 lần lấy trộm tài sản của chủ khách sạn này, chiếm đoạt khoảng 70 lượng vàng.Sau khi lấy trộm được tài sản, Hòa mang đi cất giấu, sau đó mang đem bán chi tiêu hàng ngày, xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay mượn và hùn vốn 500 triệu đồng làm ăn với một công ty trên địa bàn.../.