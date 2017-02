Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ chiều 4/2 đến rạng sáng 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang hai vụ đánh bạc lớn với 27 đối tượng, thu giữ hơn 130 triệu đồng, tại các huyện Ân Thi và Văn Giang.Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại trang trại chăn nuôi ở thôn Như Lân, xã Long Hưng (huyện Văn Giang) do Đoàn Hồng Việt, sinh năm 1979, làm quản lý.Tại hiện trường, công an thu giữ 63 triệu đồng tiền mặt, 6 xe máy, 11 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác dùng để đánh bạc. Đây là tụ điểm hoạt động khá tinh vi, các đối tượng lựa chọn địa điểm xa khu dân cư nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.Trước đó, chiều 4/2, tại hai phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình Nguyễn Văn Chinh, sinh năm 1980, ở thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong (huyện Ân Thi), các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau với hình thức đánh chắn và đánh liêng. Cơ quan công an thu giữ hơn 70 triệu đồng cùng một bát sứ, hai bộ bài, chín xe môtô, 18 điện thoại di động và nhiều vật liên quan.Hiện các vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật./.