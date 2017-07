Sáng 17/7, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, thời gian gần đây bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hàng chục trẻ ở Hưng Yên tới điều trị bệnh sùi mào gà.

Trong vòng hơn hai tháng từ 1/5-15/7, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị sùi mào gà tại bệnh viện là 1.560 người, trong đó có 59 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi.Có 110 bệnh nhân ở Hưng Yên mắc bệnh sùi mào gà. Đáng lưu ý, số bệnh nhân mắc bệnh sùi mào gà là trẻ em ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đến điều trị có sự gia tăng đột biến với số lượng lớn. Cụ thể, tại huyện Khoái Châu có 37 trong tổng số 39 bệnh nhân nhi ở Hưng Yên mắc bệnh sùi mào gà.Hiện nay, nguyên nhân gây bệnh cho các bệnh nhi trên do đâu vẫn chưa được xác định.Theo phó giáo sư Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, khi hỏi gia đình các bệnh nhân trên cho hay, hầu hết các bệnh nhi trên đã đến khám, điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.Theo các chuyên gia, sùi mào gà là một bệnh xã hội chủ yếu lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, hoặc bệnh có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với mầm bệnh khi da, niêm mạc xây xước. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc. Trẻ sơ sinh có thể bị lây bệnh từ người mẹ mắc bệnh trong lúc sinh đẻ hoặc lây do dụng cụ y tế không đảm bảo.Vì vậy, sự việc hàng chục trẻ em mắc bệnh này với số lượng khá lớn, đột biến là cần được xem xét về nguyên nhân mắc bệnh.Trước sự việc trên, bệnh viện đã có công văn khẩn gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo về việc tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc./.