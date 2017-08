Hưởng thức Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ, ngày 5/8, khoảng 2.000 bà mẹ tại thủ đô Manila, Philippines, đã cho con bú tập thể với mục đích xóa bỏ những sự ngại ngùng lâu nay về việc cho con bú nơi công cộng cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ trong những năm tháng đầu đời.Đây là lần thứ 5 sự kiện cho trẻ bú tập thể này được tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á này với thông điệp sữa công thức không thể thay thế dòng sữa mẹ.Các nhà tổ chức cho biết sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm khuyến khích các bà mẹ Philippines cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời để giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh hiện đang ở mức cao tại quốc gia Đông Nam Á này, trong khi tỷ lệ trẻ được bú mẹ tại đây vẫn còn rất thấp.Theo Liên hợp quốc, cứ 1.000 trẻ nhỏ ở Philippines thì có 28 trẻ tử vong trong độ tuổi dưới 5. Dù con số này đã giảm một nửa so với mức kỷ lục hồi năm 1990, song vẫn cao gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2017 bắt đầu từ ngày 1/8 đến ngày 7/8 với chủ đề “Chung tay duy trì nuôi con bằng sữa mẹ bền vững."Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc cải thiện các hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ góp phần quan trọng vào việc tăng cường sức khỏe của bà mẹ, trẻ em, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Tạp chí Lancet 2016 về nuôi con bằng sữa mẹ phát hiện rằng nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm chi phí y tế và góp phần tạo nên một lực lượng lao động mạnh mẽ hơn.Báo cáo "Tổn thất từ việc không nuôi con bằng sữa mẹ ở Đông Nam Á," với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Dự án Alive & Thrive, ước tính nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu có thể tiết kiệm được 23,36 triệu USD chi tiêu cho hệ thống y tế mỗi năm do điều trị các bệnh nhi, đồng thời tránh thất thoát khoảng 70,4 triệu USD quỹ lương hàng năm nếu cải thiện được khả năng học tập của trẻ em ở Việt Nam.Một phân tích mới cũng chỉ ra rằng, tại Việt Nam, cải thiện nuôi con bằng sữa mẹ có thể cứu hơn 2.000 trẻ mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi.Trên thế giới hiện mới chỉ có 40% trẻ em dưới 6 tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn (sữa mẹ là thức ăn duy nhất) trong 6 tháng đầu đời. Đây là thông tin được đưa ra theo Bảng xếp hạng nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu, một báo cáo mới được UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố.Chỉ 23 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt trên 60%./.