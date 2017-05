Xe cứu thương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 7/5, Đoàn công tác của Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia gồm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Phó trưởng Ban thường trực Khuất Việt Hùng đã làm việc với tỉnh Gia Lai về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị trực tiếp điều tra hiện trường cho biết qua điều trakhẳng định xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 do lái xe Võ Ngọc Quý (sinh năm 1990) trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã đi ngược chiều vào đường cấm gây ra tai nạn thảm khốc với xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 18B-018.32 do Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1965) trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển đã khiến 13 người tử vong và 32 người bị thương.Sau khi tiếp nhận thông tin toàn diện về vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Gia Lai trong việc huy động tối đa lực lượng chức năng kịp thời xử lý hiện trường, tạo điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương và tổ chức, động viên các gia đình có thân nhân tử vong.Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình các nạn nhân, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm hỗ trợ về chỗ ở cũng như phương tiện đi lại để các gia đình chăm sóc các nạn nhân được tốt nhất.Trước đó, thay mặt Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Phó trưởng Ban thường trực Khuất Việt Hùng đã trực tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân tử vong cũng như các gia đình nạn nhân bị thương.Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, 33 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị tích cực; một người điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê do vết thương phần mềm nhẹ, đã về nhà.Tính đến thời điểm này, đã thêm có hai nạn nhân tử vong, đưa số nạn nhân tử vong lên 13 người, một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 30 nạn nhân còn lại đều đã ổn định và đang phục hồi.Bác sỹ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết ngoài ca bệnh nhân nguy kịch, các nạn nhân còn lại đã được bệnh viện chẩn đoán và cứu chữa kịp thời. Tổn thương chủ yếu là đa chấn thương, chấn thương cột sống, gãy các xương cẳng chân, cẳng tay.Hiện, Bệnh viện đang tập trung mọi lực lượng, kể cả phối hợp với các bác sỹ, chuyên gia của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh kịp thời cứu chữa, đến lúc này đã kiểm soát được tình hình./.