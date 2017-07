Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay tràn ngập tin tức và hình ảnh về huyền thoại điện ảnh của nước này - bà Jeanne Moreau, người đã qua đời tại nhà riêng hôm 31/7, ở tuổi 89.Diễn viên gạo cội Jeanne Moreau là người phụ nữ có đôi mắt đen đầy bí ẩn và làn môi gợi cảm.Bà không chỉ được xem là một nữ thần sắc đẹp mà còn là biểu tượng nữ quyền. Bà nhiệt thành ủng hộ các quyền phụ nữ và không chấp nhận bị phân biệt đối xử.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ niềm tiếc thương huyền thoại điện ảnh và ca ngợi Moreau là "hiện thân của nền điện ảnh Pháp,” người mang tinh thần tự do và “luôn đi ngược lại với những trật tự đã được thiết lập."Jeanne Moreau sinh ra ở Paris ngày 23/1/1928, trong một gia đình có mẹ là một vũ công người Anh và cha là một chủ quán càphê.Bà từng học tại Viện Nghệ thuật Sân khấu Pháp và ngay từ đầu đã chứng tỏ mình là một người có tài năng.Ở tuổi 20, Moreau là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của nhà hát quốc gia Comedie-Francaise và sau đó trở thành một trong những nữ diễn viên sân khấu nổi tiếng nhất thế giới.Các tác phẩm do Moreau thủ diễn chính thường thách thức những quan niệm về đạo đức của thời đại.Tinh thần “nổi loạn” của bà được thể hiện rõ qua các vai diễn trong phim của các đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới, trong đó có “Chimes at Midnight” của Orson Welles, “La Notte" của Michelangelo Antonioni, "Diary of a Chambermaid” của Luis Bunuel và đặc biệt là phim “Jules et Jim” (năm 1962) của đạo diễn Francois Truffaut. Các đạo diễn luôn dùng những lời khen Moreau ở mức tuyệt đối.Xuất hiện trong hơn 130 phim, Moreau đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Cesar (được coi là giải Oscar của điện ảnh Pháp) và giải Oscar Thành tựu trọn đời.Moreau đã hai lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, bà không “ngủ quên” trong chiến thắng.Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, Moreau bắt đầu viết kịch bản và đạo diễn. Bà vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến năm 87 tuổi.Công chúng yêu điện ảnh được gặp bà lần cuối cùng trên màn bạc với bộ phim “The Talent of my Friends” (2015)./.