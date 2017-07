Tài tử Antonio Banderas. (Ảnh: CGV)

Ở tuổi ngũ tuần, Antonio Banderas vẫn phong độ trên màn ảnh... (Ảnh: CGV)

“Huyền thoại Zorro” Antonio Banderas sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai cựu sĩ quan Eddie Deacon trong bộ phim hành động mới “Security - Người gác đêm.”Từng 3 lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng, Antonio Banderas được khán giả yêu điện ảnh thế giới biết đến qua các bộ phim The Mask of Zorro, The Expendables 3, và Spy Kids.Năm 1998, tài tử Tây Ban Nha, sở hữu vẻ ngoài nam tính và phong trần, trở thành một hiện tượng toàn cầu khi hoá thân thành hiệp sỹ giấu mặt Zorro, nhân vật huyền thoại giành được nhiều tình cảm của người yêu điện ảnh thế giới.Khi nhắc đến Zorro, không ai không thể không nhớ đến chàng kiếm sỹ điển trai lãng tử Antonio Banderas vượt ngục để tìm kiếm tung tích của cô gái do Zeta-Jones thủ vai.Trong “Security – Người gác đêm,” tài tử người Tây Ban Nha hóa thân thành Eddie Deacon, một chàng cựu sỹ quan đặc biệt của quân đội Mỹ vừa trở về từ một cuộc chiến tranh. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Eddie quyết định nhận công việc làm người gác đêm cho một trung tâm mua sắm trong một khu vực phức tạp của thành phố.Biến cố xảy ra ngay ca trực đầu tiên, một cô gái bí ẩn đột ngột ùa vào trung tâm và cầu cứ sự bảo vệ của anh trong tuyệt vọng. Cô là nhân chứng trong một vụ án quan trọng và đang bị săn đuổi bởi một băng đảng xã hội đen man rợ được cầm đầu bởi một gã tâm thần hiểm ác.Mới đây, trailer đầu tiên của “Security – Người gác đêm” đã được tung ra, hé lộ cuộc chiến trong màn đêm dữ dội và căng thẳng giữa hai phe. Bên ngoài, bọn xã hội đen tìm cách tấn công vào tòa nhà và săn lùng từng nhân chứng sống. Bên trong, nhóm những người gác đêm phải trấn thủ và cố gắng bảo vệ mạng sống cho cô gái.Đặc biệt, cựu võ sỹ Cung Lê, với biệt danh “Cơn ác mộng châu Á” trên võ đài, sẽ xuất hiện trong vai phản diện trong phim. Sau khi trở thành nhà vô địch hạng trung của Strikeforce, anh giải nghệ và theo đuổi sự nghiệp điện ảnh tại Hollywood.Từ nhà sản xuất của London Has Fallen, “Security – Người gác đêm” được đạo diễn bởi Alain Desrichers, với kịch bản được chấp bút bởi Tony Mosher, dự kiến khởi chiếu từ ngày 4/8./.