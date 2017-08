Các đợt cháy rừng đã lan rộng khắp Nam Âu, bao gồm cả Sicily, trong tháng 7. (Nguồn: AFP/Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 15 nhân viên cứu hỏa tình nguyện ở tỉnh Ragusa thuộc đảo Sicily.Những người này bị buộc tội cố tình gây ra các vụ cháy để sau đó được huy động đến tiến hành công tác cứu hộ, nhằm kiếm khoảng 10 euro/người cho mỗi giờ làm việc.Cảnh sát tỉnh Ragusa ngày 7/8 cho hay nhóm nhân viên cứu hỏa tình nguyện nói trên đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, do số lượng đám cháy mà nhóm này giải quyết nhiều hơn hẳn so với các nhóm khác.Trong giai đoạn từ 2013-2014, nhóm này đã được huy động để dập tắt 120 đám cháy, trong khi một nhóm tương tự chỉ giải quyết được khoảng 40 sự cố hỏa hoạn.Nhóm cứu hỏa tình nguyện nói trên, có trụ sở ở khu vực ngoại ô tỉnh Ragusa, thường xuyên thực hiện các cuộc điện thoại khẩn cấp số 115 để báo cáo về những đám cháy do chính họ tạo dựng nên.Họ thường đề nghị bạn bè, người thân trong gia đình thực hiện những cuộc gọi, thậm chí còn sử dụng cả điện thoại di động của những người này.Các thành viên trong nhóm cũng sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để đảm bảo rằng họ sẽ là đơn vị cứu hỏa ở gần đám cháy nhất và chắc chắn sẽ được điều động đến hiện trường sớm nhất.Theo một số nguồn tin, sau khi các thành viên trong nhóm đã ngừng việc tạo ra các đám cháy giả mạo, trưởng nhóm Davide di Vita, 42 tuổi, được cho là vẫn thỉnh thoảng sử dụng xe riêng lái lòng vòng ở một số khu vực ngoại ô để gây hỏa hoạn, sau đó lên xe chữa cháy để chờ được điều động thực hiện nhiệm vụ.Sicily thường phải huy động thêm lực lượng chữa cháy tình nguyện để xử lý các vụ cháy trong những mùa nắng nóng, khô hạn. Chính quyền Sicily phải trả tiền cho các nhân viên cứu hỏa tình nguyện này căn cứ theo số giờ làm việc thực tế./.